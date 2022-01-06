Свейтек проплыл мимо канадского Фернандеса и встретился с Азаренко в Аделаиде

Действующий чемпион Ига Святек в четверг на Международном стадионе Аделаиды сделал короткую задачу на занявшей второе место US Open Лейле Фернандес 6-1 6-2, чтобы провести четвертьфинальный матч против двукратной чемпионки Большого шлема Виктории Азаренко.

Светик, победитель Ролан Гаррос 2020 года, доминировал в матче со счетом 1: 1 в первом сете и воспользовался неудачной подачей Фернандеса, чтобы завершить 75-минутную победу в разминке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Поляк одержала 17 побед над своей 19-летней соперницей и не встретила брейк-пойнта, увеличив свою победную серию в Аделаиде до семи.

«Я играл против маленькой девочки, что для меня в новинку, — сказал 20-летний Святек. «Она очень талантлива и вышла в финал турнира Большого шлема, поэтому я знал, что это будет непросто.

«Я чувствовал себя по-настоящему уверенно, и я так рад, что смог закончить его так быстро и не потерял фокус».

Свейтек, победивший Белинду Бенчич и завоевавший титул в прошлом году, встретится с Азаренко после того, как первая ракетка мира одержала победу со счетом 6: 3 7: 5 над австралийкой Присциллой Аун на Memorial Drive.

Хун удивил Петру Квитову в первом раунде в понедельник и пригрозил тай-брейком во втором сете против Азаренко, но белоруска одержала победу менее чем за 90 минут.

Свейтек сказала, что с нетерпением ждет матча с Азаренко, которая выиграла два титула Большого шлема в Мельбурн-парке.

«Я бы хотел сыграть с таким опытным игроком, потому что он всегда бросает вызов», — сказал Святек о 32-летнем игроке.

«Когда я играю с такими игроками, у меня другой менталитет, потому что я наблюдал за ними, когда был моложе. Это показывает мне мой прогресс, но я также очень уважаю их».

София Кенин, занявшая шестое место, сэкономила три матч-пойнта, чтобы обыграть местную фаворитку Агла Томлянович 3-6, 7-6 (5), 6-3 за два часа 30 минут в ночном матче, чтобы подготовиться к четвертьфинальной встрече с номер один в мире. Пепельная вечеринка.

Японка Мисаки Дои обыграла россиянку Анастасию Ясанову 7-6 (4) 6-3 и встретится с словенкой Кайей Йован в четвертьфинале.

Аугер-Альяссиме возглавил полуфинал ATP Cup в составе Канады

Феликс Аугер-Альяассим отправил Канаду в полуфинал ATP Cup в четверг, победив Александра Зверева с третьим сеяным 6-4 4-6 6-3.

Денис Шаповалов перевесил Германию на Аугера Элиасима, победив Яна-Леннарда Струве 7-6 (5), 4-6, 6-3 в первом одиночном матче.

В субботу Канада сыграет с действующим чемпионом России. Остальные полуфиналисты, Польша и Испания, сыграют в пятницу.

«Это хорошее чувство — обыграть Зверева», — сказал 11-й посевной Аугер Элиассим в своем интервью в суде. «Он великий игрок. Он уже несколько раз обыгрывал меня, поэтому я рад, что смог выполнить свою работу сегодня, особенно для команды … Попасть в полуфинал — это особенное дело».

21-летний уроженец Квебека потерял четыре брейк-пойнта при счете 3: 3 во втором сете, но сказал, что остается позитивным.

«Поверьте, здесь не всегда легко оставаться позитивным, — сказал он. — Мне удалось это сделать сегодня, и я думаю, именно поэтому я смог выиграть третий сет».

Канада продвинулась со счетом 2: 1 после того, как Германия спасла двойной дубль.

Ранее Россия обыграла Италию 2: 1 и без поражений вышла в полуфинал.

Даниил Медведев и Роман Свюлин вышли в решающий дубль для России, победив Маттео Берреттини и Янника Сенера со счетом 5-7, 6-4, 10-5 и одержали победу.

Грешник быстро вывел Италию вперед с победой над Сафиуллиным со счетом 7-6 (6), 6-3, но Медведев, занявший второе место, сравнял конкуренцию с победой над Берреттини со счетом 6-2, 6-7 (5), 6-4. .

«Первый сет, который я контролировал, был сложным, потому что вы думаете, что все будет продолжаться, но это не тот случай, когда вы играете в топ-10», — сказал Медведев. «Я принял несколько неправильных решений во втором сете, поэтому я попытался извлечь уроки из этого в третьем. Я очень хорошо подал на протяжении всего матча, и это помогло мне».

Британия одержала солидную победу в парном разряде, завершив свою победу над Соединенными Штатами со счетом 2: 1, но позже выбыла, когда Канада вышла вперед.

Джимми Мюррей и Дэн Эванс схватили сет и прервали подачу, победив Тейлора Фрица и Джона Иснера 6-7 (3), 7-5, 10-8.

«Мы просто торопились, и мы просто продолжали пытаться вернуть мяч в игру и начать использовать наши навыки после этого», — сказал Мюррей. «В игре 4: 2 мы получили небольшой импульс и дошли до тай-брейка, что неоднократно происходило на площадке для парного разряда».

Финал запланирован на воскресенье.