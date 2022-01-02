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Свидетели говорят, что российские самолеты бомбят удерживаемый оппозицией Идлиб в Сирии

2 января, 2022
Marfa Fedoroa

Источники и свидетели сирийской оппозиции заявили, что российские самолеты бомбили районы недалеко от города Идлиб на северо-западе Сирии в воскресенье, что стало началом нового года эскалации в последнем опорном пункте, удерживаемом повстанцами.

Боевые самолеты, летевшие на больших высотах, которые, по словам центров слежения, были российскими самолетами Сухого, сбросили бомбы на несколько городов и водонасосную станцию, обслуживающую перенаселенный город Идлиб с населением более одного миллиона человек. Не было немедленных комментариев от России или сирийской армии, в которых говорится, что они нацелены на укрытия вооруженных групп, контролирующих этот район, но отрицают любые нападения на мирных жителей.

Представитель городского управления водоснабжения сообщил, что в результате забастовок станция вышла из строя. По словам очевидцев, в результате ударов, нанесенных за последние 24 часа в удерживаемом повстанцами анклаве, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы возле пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.

«Русские сосредотачиваются на инфраструктуре и экономических активах. Это увеличивает страдания людей», — сказал Абу Хазем аль-Идлиби, официальный представитель оппозиционной администрации. По словам жителей и спасателей, среди других целей были деревни в районе Джебель-эз-Завия в южной части провинции Идлиб, и немедленных сообщений о жертвах не поступало.

Гражданская оборона сообщила, что после полуночи субботы серия рейдов была нацелена на временные лагеря, в которых разместились тысячи перемещенных семей, недалеко от Джиср-эш-Шакура, к западу от Идлиба, вместе с двумя детьми и женщиной, а также были ранены 10 мирных жителей. С ноября после возобновления кампании под руководством России, за которой последовало подкрепление турецкой армии в анклаве, наблюдается относительное затишье в нанесении ударов с воздуха, что повышает вероятность возобновления более широкого насилия.

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Сделка, заключенная почти два года назад между Россией, которая поддерживает силы президента Сирии Башара аль-Асада, и Турцией, которая поддерживает оппозиционные группы, положила конец боевым действиям, которые привели к перемещению более миллиона человек за несколько месяцев.

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