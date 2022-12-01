Свидетельства «культурных изменений» в российской легкой атлетике, говорит глава оперативной группы

(Рейтер) — World Athletics заявила в среду, что появились свидетельства «культурных изменений» в российской легкой атлетике, спустя семь лет после того, как спортсмены из Российской федерации футбола были отстранены Международной федерацией спорта после разоблачения широко распространенного допинга и сокрытия в соответствии с покровительством России. .

Рон Андерсен, председатель Всемирной рабочей группы по легкой атлетике, которая наблюдает за восстановлением России в должности, сказал, что к марту 2023 года она должна быть в состоянии дать окончательную рекомендацию о статусе Российской федерации легкой атлетики.

Восстановление не повлияет на действующие санкции ИААФ против российских спортсменов, введенные в ответ на вторжение России в Украину.

«Руководящая команда ВФЛА внедрила новую культуру надлежащего управления и абсолютной нетерпимости к допингу во всей организации», — сказал Андерсен на пресс-конференции после встречи ИААФ в Риме.

Также были предприняты конкретные шаги по распространению этой культуры в регионах.

Он добавил, что российское антидопинговое агентство РУСАДА «эффективно работает на оперативном уровне, включая тестирование российских спортсменов».

Андерсен сказал, что оперативная группа хотела бы встретиться с командным составом ВВС России в следующем месяце.

«РУСАДА получило больше информативных сообщений о легкой атлетике, чем о любом другом виде спорта. Эти факты можно рассматривать как свидетельство того, что в российской легкой атлетике начинают происходить культурные изменения», — сказал он.

«Еще неизвестно, смогут ли эти культурные изменения сохраниться в долгосрочной перспективе».

Даже если они воссоединятся, российские спортсмены столкнутся с еще одним препятствием на пути к возвращению после того, как World Athletics запретила своим спортсменам в связи с войной в Украине.

На вопрос, что потребуется России, чтобы восстановить свои позиции в этом отношении, президент World Athletics Сеп Ко ответил: «Это довольно просто. Убирайтесь из Украины».

(Обложка) Эми Тенри в Нью-Йорке, под редакцией Розальбы О’Брайен

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