Свидетель: Российская звезда проигнорировала рукопожатие арбитра после спора о пенальти Новости тенниса

16-летняя Мира Андреева была повышена в должности, чтобы бороться с Коко Гауфф на Уимблдоне, поскольку она была в шаге от того, чтобы стать самым молодым игроком, вышедшим в четвертьфинал после Анны Курниковой в 1997 году. последние несколько месяцев, и он был на грани неожиданного сценария против победительницы Eastbourne International 2023 Мэдисон Киз, прежде чем момент взрыва на корте 2 рано вечером в понедельник, когда Андреева терпит душераздирающее поражение. (Обновления для 8-го дня Уимблдона 2023)

Россиянка Мира Андреева жалуется арбитру, играя против американки Мэдисон Киз во время женского одиночного теннисного матча в восьмой день Уимблдонского чемпионата 2023 года (AFP).

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Андреева не только выиграла первый сет 6-3. Она сохранила свою впечатляющую форму и повела во втором сете со счетом 4:1 и осталась в нескольких дюймах от места в четвертьфинале Уимблдона. Но опытные Киз прыгали спиной к спине, выиграв три матча подряд, а затем выиграв и второй сет. Потом все пошло под откос для русских после этого.

В конце второго сета Андреева получила предупреждение от судьи Джулии Кгендли за то, что бросила ракетку на траву. Но в конце финального сета, когда она проигрывала со счетом 2: 5, ей был назначен штраф за «нарушение закона и неспортивное поведение» в спорном решении рефери.

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Во время ответной игры Андреева поскользнулась, и ракетка выпала из его руки. Но рефери счел это актом разочарования и назначил ей пенальти, который позже установил матчевые очки для Киз.

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Андреева немедленно подошла к судье, чтобы аргументировать свою позицию, сказав: «Вы понимаете, что делаете? Я не бросала ракетку. Я поскользнулась. Это неправильное решение. Я поскользнулась и упала». Но решение было принято, и Киз выиграл следующее очко, закрепив победу со счетом 3–6 7–6 (4) 6–2.

После матча Андреева подошла к сетке, чтобы пожать Кизу руку, но прошла рядом с судейским креслом, не пожимая Кизу руку.

Мэдисон Киз вернулась спустя восемь лет

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Впервые с 2015 года и только второй раз в своей карьере 25-я посевная смогла вернуться в четвертьфинал SW19. И хотя она выбыла из этого раунда восемь лет назад, Киз, которая встретится либо со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, либо с Екатериной Александровой, постарается улучшить свое выступление.

Выступая после победы, она сказала: «Выходя сюда, вы знаете, что она, безусловно, отличный игрок, но вы не хотите проиграть ей, пока не дойдете до первой четверти».

«Это довольно удивительно. Мой путь к четвертьфиналу все эти годы назад, очевидно, был отличным, и я несколько раз не появлялся, и здорово вернуться в четвертьфинал здесь, на Уимблдоне».

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