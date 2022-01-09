Свинья: Николас Кейдж начинает свою карьеру с обрыва с помощью одного из самых захватывающих шоу в своей жизни.

Режиссер — парень, у которого еще даже нет страницы в Википедии, свинья Майкла Сарноски не только Один из лучших фильмов 2021 года; Это намного больше. Спустя годы «Свинья» будет признана фильмом, который познакомил целое поколение с абсолютной силой Николаса Кейджа как актера и напомнил предыдущему поколению о том, что он всегда знал.

Для тех из нас, кто вырос в 90-х и начале 2000-х, может показаться странным знать, что для зумеров — это дети, которые открыли для себя классические песни только после того, как стали знаменитыми в Instagram Reels — Кейдж — не более чем шутка. Его считали не титулованным потомком голливудской королевской семьи, а актером, который провел целое десятилетие в добровольном изгнании, работая над любым проектом, от режиссера до DVD, который мог получить финансирование от российского олигарха.

Но это не та клетка, которую мы знали, когда росли. Это не тот человек, который выиграл Оскар покинуть Лас-Вегас и получил еще одну номинацию на экранизацию. Это «Клетка», вдохновившая на создание целого сюжета в эпизоде ​​комедийного телесериала «Сообщество», в котором одержимый кино Абед Надир пытается разгадать самую большую загадку из всех — Николас Кейдж: хороший или плохой?

Правильных ответов нет. Да, Кейдж может быть ужасен в некоторых фильмах, но в том-то и дело; Он никогда не делал плохих вещей. Как будто у него есть шестое чувство, которое включается, как только он читает сценарий. В этот момент Кейдж решает, пойти ли на целую ветчину — не каламбур — или обуздать себя. Круто то, что он одинаково искусен в обоих.

Плохие фильмы Николаса Кейджа плохи не потому, что он плох в них — они были бы плохими в любом случае. Во всяком случае, его непрерывная игра в «Плетевом человеке» и, скажем, в «Сердитом вождении» сделала эти фильмы более захватывающими, чем они должны были быть. Например, стали бы вы интересоваться фильмами с тривиальными названиями вроде Kill Chain, Primal и Between Worlds, если бы лицо Кейджа не было приклеено к их постерам? В основном нет. Но из любопытства узнать, какой у него болезненный нрав, люди даже смотрят его прямые трансляции в Wallmart.

Ничего не подозревающая аудитория может посмотреть трейлер Свиньи и разумно предположить, что это один из его спасательных фильмов. Актер был обременен такими страшными долгами, что даже продал своего комического Супермена, череп динозавра и несколько особняков, что не облегчило его бед. Основываясь только на трейлере, который, честно говоря, он описывает как «обладателя премии «Оскар» Николаса Кейджа», можно подумать, что Свинья — это своего рода сумасшедший плагиат Джона Уика, поскольку отшельник неистовствует в городе после милая трюфельная свинья похищена ненавистными элементами.

Предпосылка напоминает реализм «Похитителей велосипедов» и воображение вымышленного Гримма. Но Свинья искушает вас своим заговором мести только для того, чтобы прогнать вас через грубые эмоции Pixar.

Даже если сразу не очевидно, что «Свинья» — это не та чушь, которую Кейдж раздавал раз в две недели в течение последних 10 лет, фильм намеренно расплывчат по крайней мере в течение часа. Даже сцена в ресторане.

Те из вас, кто смотрел фильм, точно поймут, о чем я говорю. Примерно на полпути поиск пропавшей свиньи приводит персонажа Роба и его друга Амира в самый шикарный ресторан Портленда (который принадлежит отцу Амира). Они слышали, что в меню появились новые блюда из трюфелей.

В этой сцене — возможно, самой разрушительной за год — слои сошли не только с Роба, но и с самого фильма. Когда Роб ставит перед собой изысканный обед — попытка ввести в заблуждение Сарноски и соавтора сценария Ванессы Блок, которые хотят, чтобы мы продолжали думать, что он некультурный человек, — Роб тайно исследует ее текстуру. Он просит повара. Когда Роб рассказывает ему о пропавшей свинье, его встречает растерянное молчание. Затем Амир призывает: «Скажи ему, кто ты».

Стол, так сказать, был уже накрыт. Мы знаем, что в своей прошлой жизни, до того, как он, как и Кейдж, отправился в добровольное изгнание, Роб был самым горячим шеф-поваром в городе. Он ушел из сети, чтобы разобраться со смертью жены. Свинья вовсе не свинья; Это фильм о горе и травме.

И за эти 10 минут Кейдж показывает такое выступление, что, если бы его не номинировали на премию Оскар, это было бы самой большой несправедливостью в своем роде с тех пор, как Сильвестра Сталлоне не заметили в «Криде». Когда вы ожидаете, что он развяжется, он отступит. Отложив на мгновение тему пропавшей свиньи в долгий ящик, Роб продолжает расспрашивать шеф-повара — бывшего сотрудника Дерека — о том, почему он решил готовить по-честному. Линия допроса повергает беднягу Дерека в экзистенциальный кризис.

«Они ненастоящие», — говорит Роб, наклоняясь, чтобы снять крупный план. «Вы понимаете, верно? Все это ненастоящее. Критики ненастоящие, клиенты не настоящие. Потому что это, — он указывает на недоеденную тарелку перед ним, — ненастоящее. Я ненастоящий, — к концу разговора Дерек становится ошеломляющим.

«Нам особо не о чем беспокоиться», — говорит Роб, его глаза выдают его рану. Он молча смотрит на Дерека, но твой разум заполняет пробелы: «Найди то, что тебе небезразлично, и держись за это до победного конца». Разбив Дерека, как опытный следователь ЦРУ, Роб приходит в норму: «У кого есть свинья?» И Дерек, как и ожидалось, кричит. Сцена предвосхищает сцену, вдохновленную Рататуем, которая происходит прямо в конце, где Робб использует аналогичную тактику, превращая человека в злого человека, который причиняет ему боль. В обоих случаях его доброта сияет. Робб — человек, которого легко поглотила горечь, особенно после несчастной руки, подарившей ему жизнь. Но он лучше знает. Он знает, что такое «настоящее».

Это тот трансцендентный опыт, на который вы надеетесь каждый раз, когда садитесь смотреть новый фильм, особенно если вы смотрите более 300 фильмов в год и зарабатываете этим на жизнь. Но часто, как и в жизни, фильмы подводят. Однако такие сцены обновляют вашу веру. Они заставляют вас забыть обо всех сомнениях, которые у вас были относительно состояния киноиндустрии, и о любых навязчивых идеях, которые у вас возникли за эти годы по поводу того, куда идти. На несколько часов вы просто сдаетесь — как наркоман в погоне за адреналином. Единственная разница в том, что это не повредит вам; В лучшем случае вы будете ворчать в знак признательности, а в лучшем случае будете кричать от радости.

Сцена «Посткредиты» — это колонка, в которой мы каждую неделю анализируем новые выпуски, уделяя особое внимание контексту, персонажам и персонажам. Потому что всегда есть на чем сосредоточиться, когда пыль уляжется.