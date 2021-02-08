Свинья Tesla Cybertruck станет “совместной мечтой” менеджера Xbox

Исполнительный директор Xbox Аарон Гринберг увидел, что Илон Маск признал, что его любимая консольная игра была Здравствуйте Он увидел возможность «мечтать о сотрудничестве» с Tesla. Гринберг намекнул на проект свиньи IRL Cybertruck с Илоном Маском и Теслой.

“Конечно, сотрудничество Tesla x Halo должно произойти в какой-то момент !?” Гринберг написал в Твиттере в ответ на твит Маска об игре Здравствуйте.

Чтобы было ясно, это будет сотрудничество мечты для меня и многих фанатов, которых я знаю. Так что если вам нравится идея, поговорите об этом, и, может быть, что-то случится в будущем, кто знает !? Аарон Гринберг (@arongreenberg) 30 января 2021 г.

Как генеральный менеджер по маркетингу в Xbox Гринбург знает, что сотрудничество с Tesla возможно. Здравствуйте Cybertruck, вдохновленный свиньями, вероятно, станет большим хитом. Cybertruck оказался в процессе становления популярным символом культуры. Полностью электрический пикап Tesla появился в нескольких известных формах с момента его запуска, включая два. Cybertruck Hot Wheels Дубликаты.

Гринберг оставил идею возможного сотрудничества Tesla x Halo открытой для будущего. «Чтобы было ясно, это было бы мечтой о сотрудничестве для меня и для многих фанатов, которых я знаю. Так что, если вам нравится идея, поговорите об этом, и, может быть, что-то случится в будущем, кто знает!?» – сказал он.

Хотя идея свиньи IRL Cybertruck может показаться крутой, Илон Маск, скорее всего, в первую очередь сделает упор на производство пикапа Tesla EV. Завод компании Cybertruck, известный как Gigafactory Texas, за последние несколько месяцев добился успехов в строительстве.

Что касается Cybertruck, Маск в своих последних отчетах упомянул, что это пикап. Дизайн завершен. Он также поделился, что Tesla закажет Литьевой пресс 8000 тонн Машины для цельной задней нижней части Cybertruck.

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