Свитолина пережила атаку Кирсти, Святек дошел до четвертого раунда Индиан-Уэллса | новости тенниса

Четвертый посевной Элина Свитолина пережила атаку третьего раунда румынской Сораны Кирстиа и выиграла 4-6, 6-4, 7-6 (3) в Индиан-Уэллсе в воскресенье, в то время как второй посев Польши Ига Свитек обыграла Веронику Кудермитову 6-1 6- 0.. .

Украинка Свитолина, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в Токио, спасла 12 из 16 спринтерских моментов, созданных Кирстеа в соревновании за 2 часа 32 минуты, и ей пришлось бороться со счетом 4: 2 за третье место. В живых.

Спустя год после завоевания своего первого крупного титула на Открытом чемпионате Франции доминирующая Святек потеряла всего три из своих первых очков подачи и не потерпела никакого перерыва, выпустив пять эйсов против россиянки Кудерметовой, которая не смогла закрепиться. Матч длился 54 минуты.

После матча 20-летняя девушка сообщила журналистам, что планирует пожертвовать свои призовые за третий раунд некоммерческой организации в честь Всемирного дня психического здоровья.

«Поддержка психического здоровья всегда была для меня близкой темой, поэтому впервые я хочу сделать что-то в этом направлении, чтобы помочь кому-то, некоторым людям», – сказал Святек.

Канадка Лейла Фернандес проявила больше упорства, что помогло ей финишировать второй после Эммы Радокано на Открытом чемпионате США в прошлом месяце, когда 19-летняя девушка сплотилась после девятого посева Анастасии Павлюченковой 5-7 6-3 6. -4. .

Виктория Азаренко обыграла Петру Квитову 7-5 6-4 в битве победителей турнира Большого шлема за право назначить свидание с Александрой Саснович.

Что касается мужчин, то Александр Зверев, сеяный в третьем сете, преодолел ошибки во втором сете, победив американца Дженсона Броксби 6-4 3-6 6-1 и пробил десятки уверенных ярдов, в том числе 10 в одном только третьем сете, в своей попытке выиграть матч. третий титул Masters 1000. год.

Седьмой номер мира Маттео Берреттини обыграл чилийца Алехандро Табелло со счетом 6: 4 7: 5 в матче второго круга.

Берреттини сохранил свои два брейк-пойнта и отправил 11 эйсов против Табелло, а итальянец, проигравший номер один в мире Новаку Джоковичу в финале Уимблдона в начале этого года, взревел, закрывая матч.

«Это было нелегко сегодня. В последние дни я боролся со своим телом, поэтому я знал, что не собираюсь этого делать – я сказал себе не ожидать лучшего, но я почти уверен, что когда уровень поднимется, я буду готов “.

Берреттини, занявший 10-е место, обыграл австралийца Джона Миллмана 6: 2, 6: 2, а француз Гаэль Монфилс обыграл Джанлуку Магера 6: 4, 6: 2.

Тем временем британец Энди Мюррей принял вызов 18-летнего испанца Карлоса Алькараса, который в прошлом месяце провел впечатляющую гонку в четвертьфинал US Open.

34-летний Мюррей, трехкратный победитель турниров Большого шлема, выиграл две трети своих очков на первой подаче и сохранил восемь из 10 брейк-пойнтов, чтобы выиграть 5-7 6-3 6-2.