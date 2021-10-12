Когда Сергей и Мария Волконские снесли свой большой сибирский дом в 1845 году и решили восстановить доску с доской в ​​30 км от города Иркутска, это, должно быть, была трудная возможность – но они выиграли еще хуже.

Князь Волконский был депортирован в Сибирь вместе с другими российскими чиновниками после неудавшегося военного переворота в декабре 1825 года, положившего конец их требованиям конституции и сарфома.

Волконский спас судьбу пятерых лидеров декабристов, повешенных в Санкт-Петербурге, и пожизненная депортация из Сибири, возможно, разбила мечты привилегированного дворянина о либеральных реформах, вдохновленные поездками в Париж, Лондон, Вену и Соединенные Штаты. Революция.

Однако Волконский и его соратники-мятежные лорды создали замечательную новую жизнь в изгнании, а Мария и другие женщины ошеломили высшее общество, отказавшись от собственного статуса, чтобы следовать за своими мужьями на диком востоке России.

Зимнее путешествие Марии было только мечтой: более 5000 км по замерзшей и опасной местности до конного экипажа и Иркутска.

Он отказался и проехал еще 1200 км до серебряных рудников Нерсинска, куда его отправили с другими декабристами, в том числе князем Волконским и Сергеем Тробецким, а вместе с ним депортировали его жену Йокодерину.

Мария застала своего мужа – героя наполеоновского разгрома России в 1812 году – запертым в неудобной комнате; Когда с мужчин наконец сняли цепи, декоратор использовал их для создания простых украшений, которые студенты могли носить в качестве значка.

Вместе с другими политическими заключенными, в том числе поляками, выступавшими против российского правления, декабристы и их жены постепенно адаптировались к жизни в Сибири, сначала в лагерях, а затем в деревнях, отправленных после десяти лет каторжных работ.

Без аясов и других сотрудников, которые всегда украшали их, им теперь пришлось бы растить собственных детей, изучать ручные навыки и ремесла и говорить по-русски вместо французского вместо прекрасного французского столицы.

Декабрь Декабрь Музей в Иркутске, Россия. Вещи, привезенные в Сибирь аристократкой Марией Волконской, депортировали ее мужа, известного военного офицера, после неудавшегося восстания 1825 года против деспотичного царя Николая I. Фото: Дэниел Маклафлин



Для многих бывших чиновников этот опыт укрепил уверенность, полученную во время войны с французами – когда они впервые жили и воевали с крестьянами, – что лучшее в России можно найти в ее “обычном” населении, в бомбейской элите, к которой они принадлежали. .

Разные традиции ‘

Это мнение вдохновило декабристское движение, и его разделял Лев Толстой, для которого Волконский был образцом для подражания для Андрея Болконского в войне и мире.

Церфдом был редкостью в Сибири, что усиливало удивительное впечатление, что оно было загнано в страну декабристов – далекую и суровую – что на самом деле оно было более независимым, чем Европейская Россия.

«Я думаю, что люди здесь свободные. Мы разные, у нас разные традиции», – говорит иркутский историк Алексей Петров.

Алексей Петров, известный историк в своем родном городе Иркутске, Сибирь, был первым человеком, которого объявили «иностранным агентом» в соответствии с новым законом, внесшим в черный список многих известных журналистов и активистов. Фотография любезно предоставлена ​​Алексеем Педро.



«Многие пришли сюда за землей, а другие сбежали сюда. [from oppression]- но не в Сибири – они были вынуждены заниматься местной жизнью, обучая языкам и музыке, финансируя школы и больницы в таких местах, как Иркутск, где дом Волконских теперь является Декабрьским музеем.

«Мы видим в них не преступников, а тех, кто принес сюда культуру», – объясняет Петров, первый человек, которого на прошлой неделе в Иркутске заклеймили «иностранным агентом», журналисты и активисты, подпадающие под действие закона – в сегодняшней все более авторитарной России. он называет некоторых людей почетным знаком.

Петров, который много сделал для популяризации истории своего родного города Иркутска, считает, что он стал мишенью из-за своей работы с независимым наблюдателем за выборами Колосом.

«Об этом можно упомянуть, когда пишете новейшую историю Иркутска», – говорит он. «Это очень сибирская история».