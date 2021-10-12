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Свобода и страх давно смешались на диком востоке России

12 октября, 2021
Vsevolod Egorov

Когда Сергей и Мария Волконские снесли свой большой сибирский дом в 1845 году и решили восстановить доску с доской в ​​30 км от города Иркутска, это, должно быть, была трудная возможность – но они выиграли еще хуже.

Князь Волконский был депортирован в Сибирь вместе с другими российскими чиновниками после неудавшегося военного переворота в декабре 1825 года, положившего конец их требованиям конституции и сарфома.

Волконский спас судьбу пятерых лидеров декабристов, повешенных в Санкт-Петербурге, и пожизненная депортация из Сибири, возможно, разбила мечты привилегированного дворянина о либеральных реформах, вдохновленные поездками в Париж, Лондон, Вену и Соединенные Штаты. Революция.

Однако Волконский и его соратники-мятежные лорды создали замечательную новую жизнь в изгнании, а Мария и другие женщины ошеломили высшее общество, отказавшись от собственного статуса, чтобы следовать за своими мужьями на диком востоке России.

Зимнее путешествие Марии было только мечтой: более 5000 км по замерзшей и опасной местности до конного экипажа и Иркутска.

Он отказался и проехал еще 1200 км до серебряных рудников Нерсинска, куда его отправили с другими декабристами, в том числе князем Волконским и Сергеем Тробецким, а вместе с ним депортировали его жену Йокодерину.

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