Свободная экономическая зона Азербайджана скоро станет крупнейшим логистическим центром на Каспии

В Минпромторге России заявили, что участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане укрепит лидирующие позиции России по экспорту в Азербайджан и предоставит новые возможности для работы на новых рынках соседнего Азербайджана.

Как сообщалось, российские компании готовы продолжать работать в Азербайджане еще долгое время, запускать новые продукты, создавать новые рабочие места, платить налоги.

Как сказано в сообщении министерства, российские компании ощущают поддержку правительства Азербайджана и получают реальную помощь в организации производства и ведении бизнеса от министерства экономики страны и Азербайджанской корпорации поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), говорится в сообщении министерства.

«Азербайджан позиционирует себя как крупный транспортно-логистический узел в регионе. На Южном Кавказе при активном участии страны проекты Международных транспортных коридоров Север-Юг, Европа, Кавказ и Азия (TRACECA), Trans – Каспийский международный транспортный путь и Бакинская железная дорога являются проектами », – сказали в российском министерстве. – Реализуется Тбилиси-Карс (БТК)».

В ведомстве добавили, что дополнительным стимулом для увеличения товарооборота через Азербайджан является введение СЭЗ Алят (Свободная экономическая зона), указ о которой был подписан президентом Азербайджана в мае 2020 года.

«Благодаря привилегированному расположению на пересечении международных транспортных коридоров между Севером, Югом, Западом и Востоком, СЭЗ« Алят »вскоре станет крупнейшим логистическим центром на Каспийском море», – говорится в заявлении.

В первом квартале 2021 года объем товарообмена между Азербайджаном и Россией увеличился не только относительно аналогичного периода 2020 года, но и превысил показатели 2019 года. Освящение приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в Страна – это план действий, разработанный российским министерством в прошлом году с перспективой до 2024 года.

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