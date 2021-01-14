Матч Россия – женская сборная России по баскетболу против Клэр К. Нейв победил Ньютона 52-34 в спортзале вторую победу подряд.

Софи Фрэнсис набрала пять очков в первой четверти и составила 15-6. Рейдеры воспользовались преимуществом 13-10 во второй четверти, чтобы увеличить свое преимущество до 28-16 в перерыве, набрав 12-7 в третьей и 12-11 в четвертой.

Симон Будаф возглавил Россию (7-6) с 13 очками. Риз Купекс набрала семь очков, а Элла Хони, сестра Порчерс и Кейт Шерман – по шесть очков каждая.

Подкинс 89, Верхняя долина Сиото 17

В понедельник троянцы одержали безоговорочную победу над Боткинсом.

В конце первой четверти Подкинс повел в счете 31-10 и обыграл Рамс 17-2 во второй, увеличив свое преимущество до 48-12 в перерыве. В третьей четверти троянцы вели 20: 0, а в четвертой – 21: 5.

Кармен Хукер возглавила «Боткинс» (10-3) с 23 очками, шестью подборами и пятью перехватами. Маккенна Мур набрала 14 очков, Мелани Мур – 10, а Камден Пол – девять.

Троянцы набрали 34 очка из 65 (52 процента) и выиграли Верхнюю долину Сиото 26-22.

Центр Джексона 61, Лима Перри47

В понедельник «Тигры» одержали убедительную победу в Джексон-центре.

Джексон Центровой (2-7), Ава Виннер набрали по 12 очков, а Сара Кларк и Кэти Кларк набрали по 11 очков.

Стивенс в Сиднее, перерыв

Матч желтых жилетов против Стивенса, запланированный на понедельник, был отложен. Стивенс не играл с 4 декабря.

Баскетбол для мальчиков

Сидней в Стивенсе, перерыв

Матч желтых жилетов дивизиона долины Майами-Вэлли отложен в Стивенсе, который намечен на понедельник. Стивенс не играл с 4 декабря.

Саймон Баттофф READ США и Агентство ядерной безопасности также были взломаны.

Матчи Сиднея против Стивенса отложены

Тренеры могут быстро публиковать результаты, статистику и отзывы после игр на SydneySports-AimediaMidwest.com для получения результатов ежедневных обзоров Sydney Daily News.