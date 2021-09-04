Сводка новостей в четверг: российские женщины победили брата по гольфу

Женская команда по гольфу Версаль-Россия победила Анну 211-242 на поле для гольфа Стиллуотер-Вэлли в четверг.

Макканн отредактировал «Наездников Порчеров» 42 пробегами. Элиза Кэрити 53, Магна Хоинг 57 и Лили Фулленкомб 59.

Мэллори Хэвенер возглавил «Рокетс» с 54 пробегами. Грейс Рассел 57, Мэдисон Пренчер 64 и Джози Кехрет 67.

Форт Лотарингия 182, Восточный Майами 202

Redskins выиграли матч в четверг в гольф-клубе Arrowhead.

Ева Болин возглавила Форт Лорми с 40 пробегами. Рузвельт и Обри Тернер набрали по 46 очков, а Карли Боб – 50.

Министр 186, Сент-Генри 212

Wildcats выиграли Конференцию по легкой атлетике Среднего Запада в Эрроухеде в четверг.

Лейн Вуазар забил 39 очков. Кэти Хайткомб набрала 44 балла, Эшли Мейер – 45, а Эшлин Хоман – 58.

Риверсайд 2-й в треугольном матче

Пираты финишировали вторыми в прямом матче в четверг в гольф-клубе Cherokee Hills. Индиан Лейк занимает первое место с 212, Риверсайд на втором месте с 232 и Паткинс на третьем месте с 245.

Роуз возглавил Эстепа Риверсайд с 45 пробегами. Миа Столлард 57, Малина Дженкинс 61 и Мэдди Сэнфорд 67.

Оценки Паткинса не сообщаются.

Мальчики Гольф

Троя 161, Сидней 176

Желтая куртка была потеряна в кроссоверном матче Miami Valley League в четверг в гольф-клубе Shelley Oaks.

Коттон Эбботт возглавил Сидней с 40 пробегами. Тайсон Мани 42, Кейт Шмизинг 44 и Райан Беннетт 50.

Паткинс 158, Хьюстон 172

В четверг троянцы выиграли Атлетическую лигу округа Шелби в Shelby Oaks.

Джей Джей Мейер лидировал с Паткинсом с 38 пробегами. Исаак Циско набрал 39, Джек Дитс – 40, Джеймсон Мейер и Джейтон Венделл – по 41.

Итан привел Люка Хьюстона с 37 пробегами. Итан Фанк выстрелил по 43, Паркер Херрик – по 45, Таннер Войсард и Таннер Купер – по 47.

Россия 171, Джексон Центр 184

Рейдеры выиграли матч SCAL в четверг в гольф-клубе Stillwater Valley.

Росс Фишингер возглавил Россию с 37 трассами. Джуд Графс набрал по 40, Ксавье Филлипот и Брайлан Гарднер набрали по 47 очков.

Карсон Регула возглавил Джексон Центр с 41 пробегом. Райан Сэйлор набрал 43 балла, а Блейк Нобл и Нолан Парк – по 50.

Анна 165, Фурлон 185

Ракеты выиграли матч SCAL в четверг на Shelby Oaks.

Прайс Копе привел Анну с 36 пробегами. Итан Маурер набрал 41, Карсон Риманн – 43, а лондонский полицейский – 45.

Мэтт Маллен привел Фарлана с 36 пробегами. Сет Джонс набрал 47 очков, Итан Джонс – 48, а Логан Фрэнсис – 53.

Versois 182, Нью-Бремен 210

В четверг в гольф-клубе округа Мерсер Элкс «Тигры» выиграли Конференцию по легкой атлетике Среднего Запада.

Джон Хайдкамп и Джо Рухенкамп набрали по 44 очка за Версаче. Киган Мэй 45 и Итан Дирксон 49.

Тайлер Пол и Джош Пенсман набрали по 51 очко за команду «Нью-Бремен». Коул Гамбург набрал 53, а Дрю МакНотон – 55.

Министр 168, Сент-Генрих 171

Wild Gates отодвинули Redskins на второй план в матче MAC в четверг на стадионе Mercer County Elx.

Луис Макото Мистер забил 36 пробежек, чтобы сравнять счет.

Волейбол

Фурлон 3, Россия1

Джетс обыграли Россию 25-15, 25-19, 22-25, 25-22 в Атлетической лиге округа Шелби в четверг в Ферлане.

У Лоны Хит Ферлан (4-0, 2-0 SCAL) было 15 и 13 попаданий, у Джесси Апке 14 и 20 попаданий, а у Эддисон Свингер 13 и 10 попаданий.

В четверг Тейлор Лессинг сделала 47 передач и побила рекорд программы по карьерному росту. По ссуде ей оказана поддержка для бизнеса в размере 1 946 человек.

Рейдеры пошли 2-4 в целом и проиграли 1-2 в игре SCAL. Статистических данных не поступало.

Форт Лореми 3, Анна0

Redskins выиграли матч SCAL 25-23, 25-22, 25-5 в форте Лорами в четверг.

Ава Сольдис возглавила «Форт Лорми» (5–2, 3–0) с 11 попаданиями, Саммер Хоинг – девять, Джада Трис – восемь. Трюс сделал четыре передачи, а Колин Брандейс отдал 33 передачи. Шолтис и Брэнди сделали по семь раскопок каждый.

Кейтлин Харрис возглавила «Рокетс» (1-3, 1-1) с пятью попаданиями, а Синтия Дэвидсон – с четырьмя. У Бренны Коуп было 10 передач и 14 членов, а у Мэдисон Джеффрис 14 членов.

Джексон Центр 3, Хьюстон 0

Тигры выиграли матч SCAL 25-15, 25-17, 25-11 в Хьюстоне в четверг.

Шайа Агерс совершил девять убийств для Центра Джексона (4-1, 2-1), в то время как Сара Кларк совершила девять убийств и провела пять раскопок. Мак-Кинли Райзерт совершил восемь убийств и семь раскопок, а Киран Ярковский – восемь убийств. У Габриэля Вулли было 18 передач, а у Моргана Гикера – 11 передач. Победитель Ava провел 20 раскопок.

Хьюстон проиграла 3-4 в целом и 0-3 в игре SCAL. Статистических данных не поступало.

Майами Ист 3, Леман Католик0

Кавальерс проиграли матч конференции Three Rivers Conference 25-19, 25-12, 25-20 в Каслстауне в четверг.

Статистических данных не поступало.

Риверсайд 3, Дейтон Нортридж 0

Пираты выиграли матч TRC 25-12, 25-7, 25-10 в D-Crop в четверг.

Дженна Вудс возглавила «Риверсайд» (3–3, 2–0) с 11 попаданиями и двумя эйсами. Алина Сноу возглавила команду с 10 эйсами, 20 передачами и девятью отыгрышами. Саша Стотлер совершил семь убийств и четыре туза. Джейд Кобас сделал три эйса и три убийства и провел девять раскопок.

Нью-Бремен 3, Minister0

Кардиналы победили на Среднезападной легкоатлетической конференции в Минстере в четверг 27-25, 25-22, 25-14.

Мелина Шрадер возглавила «Нью-Бремен» (4-0, 1-0 MAC) с девятью попаданиями, восемью эйсами и 19 передачами. Миа Шмидт Мейер совершила восемь убийств, Кейли Фройнд – шесть убийств и пять томов, а Оливия Хайдкамп – шесть убийств. Хлоя Борнхарст получила 16 передач, Эбби Пауэрс – 10 передач.

Лили Бархорст возглавила Минстер (2-3, 0-1) с 10 попаданиями, Меган Фортман – семь, а Алисса Нимейер – пять. Кайла Лам получила четыре блока, Нимейер – 11, Бархорст – восемь, а Джейтон Клоун – 19 передач.

Versois 3, Parkway0

Тигры выиграли матч MAC 25-17, 25-18, 25-19 в Версале в четверг.

Кирстен Бомхолд совершила 13 убийств за Версаль (4-3, 1-0), причем Хейли Портер и Дженна Маршалл совершили по пять убийств. У Брайана Приско было пять эйсов и 28 передач. У Портера было восемь раскопок, у Бомхолда – семь, у Маршалла – шесть, а у Приско, Тесси Стамен и Брук Приско – по пять.

• Женский футбол

Паткинс 2, Урбана 1

В четверг в Арбане троянцы выиграли простой матч.

Гастин Пол забил гол по воротам Бостона Пола. Делана Питтс забила гол с помощью Комтина Пола.

У вратаря Эммы Бокс было 26 сбережений.

Мальчики футбол

Bigwa3, Леман Католик2

Кавальерс проиграли свой матч на созыве в четверг на стадионе Верца в Пике.

Леманн быстро повел 1: 0, но индийцы забили два мяча с пенальти и опередили остальных.

Джош забил гол за Леманна (1-3-1) с помощью Джорджа Ника Миннесси. Марти Портабелла забил гол с помощью Гаса Шмизинга.

Вратарь Райан Армстронг спас шестерых.

Паткинс 13, Фурлон 0

Троянцы выиграли первый матч Западной футбольной лиги Огайо в сезоне Fairon в четверг, улучшив в целом 3-0-2.

Статистических данных не поступало.

Центр Джексона 3, Спенсервиль 1

«Тигры» выиграли свой первый матч WOSL в четверг в Спенсервилле, поднявшись на 1–3 в общем зачете.

Статистических данных не поступало.

Грейс Рассел Чипс Анны во время матча против России в четверг в гольф-клубе Stillwater Valley в Версале. Рассел забил 57 очков. Россиянка Элиза Гэри Чипс во время матча против Анны в четверг в гольф-клубе Stillwater Valley в Версале. Кэрити забил 53 очка.

Фарлон становится карьерным помощником президента волейбольной программы Лессинг.

Тренеры могут сообщать о результатах ежедневных туров Sydney Daily News, отправляя результаты, статистику и отзывы на [email protected] вскоре после игр.