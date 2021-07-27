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Сводка новостей: комментарии для NEO: The World Ends With You

27 июля, 2021
Artem Sokolov
Фотография: Square Enix

Свидетель прибытия сегодня НЕО: На тебе конец света. на Nintendo Switch. Как вы, наверное, знаете, это долгожданное продолжение популярной игры DS. Мир заканчивается с тобой.

Вокруг много шумихи, так каков вердикт на данный момент? Возможно, вы уже видели наш обзор Nintendo Life, поэтому теперь мы собрали некоторые другие впечатления от СМИ.

Конечно, если вы еще не читали (или не видели) наш обзор, вот он (мы дали ему девять звезд из десяти):

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