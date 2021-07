Сводка новостей: комментарии для NEO: The World Ends With You

Свидетель прибытия сегодня НЕО: На тебе конец света. на Nintendo Switch. Как вы, наверное, знаете, это долгожданное продолжение популярной игры DS. Мир заканчивается с тобой.

Вокруг много шумихи, так каков вердикт на данный момент? Возможно, вы уже видели наш обзор Nintendo Life, поэтому теперь мы собрали некоторые другие впечатления от СМИ.

Конечно, если вы еще не читали (или не видели) наш обзор, вот он (мы дали ему девять звезд из десяти):

Итак, без лишних слов, вот некоторые из других выводов критиков на данный момент:

Австралийский веб-сайт Nintendo Vooks.net Я поставил игре 4.5 из 5:

«Четырнадцать лет спустя TWEWY по-прежнему превосходит его, бросая вызов всем ожиданиям как по-настоящему захватывающее, увлекательное и веселое продолжение, достойное своего титула».

силикон Игра также получила высокую оценку – 9 из 10:

“NEO: мир кончается с тобой Это игра, которую вернувшиеся поклонники ждали и на которую надеялись, и это увлекательная ролевая игра для новичков … в каком-то смысле Square Enix смогла решить задачу создания игры, которая отдает дань уважения своей предшественнице и может ее поддержать. “

Сайт РПГ Я поставил ему 9 баллов из 10 и заметил, что в нем есть то, чего нет во многих других ролевых играх:

«Это не идеальная игра, и это не была оригинальная игра, но в ней есть дух и энергия, которых нет в других доступных RPG».

разрушительный Он поставил ему восьмерку, а также упомянул, насколько он доступен, даже если ему не хватало «гениальности» своего предшественника:

«Он сочетает в себе многие из лучших концепций оригинального DS, но делает его гораздо более доступным и доступным».

Он пострадал меньше, чем остальные IGNИ дайте ему 7/10:

«NEO чувствует, что он здесь, чтобы закончить то, что началось с The World Ends With You, и у него это получается достаточно хорошо. Я надеюсь, что он не пожертвовал ради этого своей историей и персонажами».

Вы выберете NEO: The World Ends With You? Оставьте комментарий ниже.

