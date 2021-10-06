Сводка новостей: обзоры Metroid Dread уже здесь

Metroid Dread наконец-то будет в наших руках всего через пару дней, и, похоже, это будет довольно крутое возвращение для франшизы.

Рейтинги игры, в том числе и наши, начали накапливаться сегодня, поэтому мы пошли дальше и составили подборку цитат и результатов обзора из разных источников. Ниже вы увидите, насколько хорошо заголовок работал с носителями до того, как он был выпущен, и, надеюсь, вы получите более четкое представление о том, подходит ли вам это название.

Прежде чем мы углубимся, мы, естественно, хотели бы предложить вам ознакомиться с нашим специальным обзором:

Что ж, теперь вы прочитали наш окончательный вердикт, давайте посмотрим, что скажут другие критики.

Мы начнем VGC, который присоединился к нам и поставил игре высший балл:

«С почти идеальным балансом отсылки к прошлому и новых идей, Metroid Dread привносит кинематографический талант, динамичный экшн и удивительный сюжет в классику с боковой прокруткой. Это то, чего ждали фанаты камбэка».

Геймер Они выбрали оценку 4,5 из 5, назвав это «замечательным достижением»:

«У Metroid Dread есть несколько незначительных недостатков, но в целом это большое достижение не только в возрождении сонной, любимой серии, доказательстве ее авторитета в жанре, в котором вы играете, или в отображении текстурированного дизайна, которого мы привыкли ожидать от титул такого калибра. Это великий подвиг, потому что это одна из тех немногих редких игр, которые ставят перед собой воздушную цель и стреляют в нее в направлении стратосферы. Это, прямо здесь, одна из лучших игр 2021 года – мы всегда развлекается, когда возвращается Самос “.

VG247 охарактеризовал это как «захватывающий опыт», поставив игре оценку 4/5:

Metroid Dread, вероятно, подарит тем, кто отсчитывает дни его выпуска, именно то, что они хотят: захватывающий опыт, соответствующий тому, что им нравилось в предыдущих играх. Здесь есть оригинальные идеи, но лучше рассматривать их как разработки то, что было раньше, а не что-то беспрецедентное. Тут и там есть спотыкания с намеками на сложность и прогресс, но все это кажется напряженным в Metroid. Ужас – это не Super Metroid, а эта игра, которая работает постоянно. сеттинг этой игры Несмотря на это, благоговение оправдывает серию, и это стоит того, чтобы посмотреть “.

Ребята из Eurogamer описали это как «стильное и роскошное возвращение в 2D Metroid»:

«Это современный Metroid, двухмерная приключенческая игра в жанре экшн, созданная с умением троих, но она сохраняет маневренность и уравновешенность, которые всегда характеризовали эту серию, и выделяет ее среди множества ее подражателей. удивительно, что мне напомнили, насколько особенным является Metroid. «И я рад сказать, что ожидание в некотором роде того стоило».

Наконец, IGN поставил ему оценку 9 из 10:

«Несмотря на то, что это последняя серия из серии, которой уже несколько десятков лет, в Dread достаточно умных инноваций, чтобы сбалансировать знакомство игры. Всемирно известная смесь сложных головоломок, сложных битв с боссами, постоянно меняющихся возможностей исследования и замысловатого дизайна уровней, характеризующих ее. такие игры, как Hollow и Ori, имеют свое происхождение: это Metroid. Я люблю эти игры, но команда Metroid, состоящая из старых и новых разработчиков, показала, что они умеют делать это лучше ».

Metroid Dread выходит 8 октября вместе с новой блестящей OLED-моделью Nintendo Switch. Он будет доступен для покупки в цифровом виде в интернет-магазине Switch или в розницу. Хотите сыграть в игру в пятницу? Дайте нам знать об этом в комментариях.

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