Сводка утренних новостей: Северная Корея предупреждает о совместных военных учениях США, Китая и России и многом другом

Вот Сводка ежедневных утренних новостей WION Что происходит сегодня в мире.

Высокопоставленный чиновник Пхеньяна в среду пригрозил, что Сеул столкнется с «серьезным кризисом безопасности» в ходе совместных военных учений с США, заявив, что он упустил возможность улучшить отношения между Южной Кореей. Не жалею о своем выводе: Байден о выводе войск США из Афганистана.

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Я не жалею о своем решении, и Байден говорит, что два города пали талибам

Талибан продолжает восстание Афганистан Всего за последние два дня он захватил восемь провинций и еще два провинциальных города.

Северная Корея предупреждает о “кризисе безопасности” из-за учений США и Сеула

Северная Корея предупредила об опасности «серьезного кризиса безопасности», выбрав эскалацию напряженности между Южной Кореей и США.

‘Твой отец ошибся’: Куомо подал в отставку дочерей

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подал в отставку из-за своих трех дочерей после сексуальных домогательств в отношении его 11 дочерей.

Китайско-российские истребители J-20 проводят совместные учения с использованием ракет и беспилотников

Россия и Китай запускают крупнейшие совместные военные учения Северо-Центральный Китай В понедельник в регион Нинся вошли войска из 10 000 стран и военно-воздушные силы двух стран.