«Своя комната» Кинематографисты надеются, что конкурент Карловы Вары освободит грузинских женщин | Функции

«В нашем обществе вы должны быть хорошей девочкой. Мы изо всех сил пытаемся избавиться от этого менталитета».

Это восторженный призыв Таки Мумладзе, соавтора и соруководителя моя собственная комнатагрузинская драма, участвующая в главном конкурсе «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах (KVIFF) на этой неделе.

Фильм второй за два года, выпущенный в КВИФФ грузинским режиссером Йосипом «Сосо Блаидзе», после струнная смерть В прошлом году у Момладеза была роль второго плана.

моя собственная комната Основное внимание уделяется Тине, сдержанной грузинской девушке, которая переезжает в общую квартиру, ожидая прибытия своего парня в город. Ее новый сосед по комнате — свободный дух, и Тина узнает, что есть несколько способов прожить жизнь.

Фильм снимался в квартире в столице Грузии Тбилиси, где Мумладзе и Марьям Хундадзе жили во время пандемии. Через восемь лет, чтобы принести его струнная смерть Чтобы расплатиться, Бледзи мечтал, что новый сценарий будет готов всего за три недели.

Съемки проходили в течение 26 съемочных дней в течение семи месяцев декабря 2020 года. Хотя этот график может вызвать дрожь у некоторых режиссеров, он соответствовал уникальной ситуации с закрытием. «Это было меньше стресса, потому что у нас не было бюджета!» — говорит Блиадзе. «Мы были более гибкими. Из-за пандемии никто ничего не снимал. Так что мы могли снимать по шесть часов в день, если нам что-то не нравилось, мы пересняли». МониторВ рецензии на фильм фильм описывается как «один из первых драматических моментов успешной интеграции эпидемии».

Произведя также струнная смерть, продюсеры Ева Блондиау и Эльмар Иманов из немецкой команды «Цвет мая» были на полпути к съемкам, когда Блиадзе показал им первые кадры. «Я был так ошеломлен, — говорит Блондье. «Это было трогательно, достоверно и рассказывало что-то важное. Мне пришлось вмешаться, чтобы помочь им закончить это».

сотрудничество

Затянувшийся график создал проблемы для актеров, к которым они приспособились. «Мы жили в этом доме, поэтому казалось, что мы и не уезжали, — говорит Кондадзе. «Казалось, что мы были в этом процессе все время».

«Для меня это был стресс, я всегда думал о том, каким будет язык тела Тины», — добавляет Мумладзе. Я старался жить так, как жил бы ты; Иногда я просто не мог этого вынести. Но когда мы закончили снимать, я к этому привык; Иногда я скучаю по ней! «

Хотя Блиадзе является режиссером, это явно был совместный фильм, в котором особое внимание уделяется сценарию Мумладзе. Такей сказал: «Если вы собираетесь снимать фильм о женщинах, вам, вероятно, понадобится я как соавтор сценария — у меня больше опыта, чем у вас! «Этот фильм действительно затрагивает важные вопросы, которые происходят в Грузии».

«Когда я думал о сценарии, у меня всегда возникал этот вопрос: где то место, где мы получаем возможность прожить свою жизнь, свои чувства, свой опыт?» — говорит Мумладзе. «В нашем обществе — и не только там — вы должны быть хорошей девочкой, леди.»

«Мы даже не знаем, что это такое», — добавляет Кондадзе. У нас нет полового воспитания [in Georgia]. Женщины даже не знают, что у них есть свобода выбора, исследования сексуальности или жизни. У вас есть чувство вины — что вы не правы. Это так важно, чтобы ты сам увидел этот мир — это то, что я люблю, это то, чего я хочу, это то, что мне нужно».

«Этот фильм — первый для грузин, — говорит Блиадзе. «Мы хотим найти всех Тенас в Джорджии».

Есть эхо и за этими границами, что и привлекло Блондио к проекту. По словам продюсера, главные герои «представляют множество женщин по всему миру». «В Германии я тоже сталкиваюсь с ситуациями, которые приводят к моему гневу, потому что я женщина. После движения #MeToo у меня есть право злиться — и я действительно злюсь, на самом деле!»

половое воспитание

Сдержанный характер постановок означал, что сексуальные сцены снимались как ничто другое, с участием всего двух или трех человек плюс актеры на съемочной площадке и без координатора интимных отношений. «Сосо сказал нам: «Если вы не хотите обнажаться, мы можем найти другой способ», — говорит Мумладзе. — Но это был наш выбор! Грузинским женщинам и грузинским актрисам было очень важно быть свободными». ”

«[Taki and I] Они поговорили и решили, как вместе снимать сцены секса, что безопаснее, — говорит Кондадзе. — Я ее знаю, мы жили вместе».

Протесты крайне правых против эмансипации женщин и женщин-лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТ) все еще распространены в Грузии, в то время как Мумладзе и Хундадзе описывают правительство как «пророссийское». «Они используют свое влияние, чтобы помешать нам двигаться вперед, помешать нам войти в ЕС и иметь такое будущее», — говорит Кондадзе.

Команда считает, что это ведет к массовому исходу из страны, особенно молодежи и женщин. Хундадзе живет и работает в Лондоне (в фильме есть забавная шутка о ее ярком английском акценте), а Мумладзе очень хочет переехать в британскую столицу. «Это огромный провал для всех — и для нашего правительства, и для поколения наших родителей», — говорит Блэйдс. Спустя тридцать лет после распада Советского Союза мы по-прежнему сталкиваемся с теми же проблемами, включая российскую агрессию и угнетение. Эти дети сыты по горло — они хотят жить нормальной жизнью».

Напрашивается вопрос — зачем поддерживать связь с государством? «Я люблю Грузию — я здесь родился и вырос, здесь у меня семья, — говорит Блиадзе. Трудно быть независимой женщиной [in this society]«Страшно делать подобные заявления, но я думаю, что мы должны это сделать», — говорит Блиадзе, добавляя Хундадзе.

«Мы сказали друг другу, что если хотим быть свободными, то должны это сделать», — добавляет Мумладзе. «Это один шаг — мы только начали сражаться».