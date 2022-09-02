Выяснилось, что чешская инвестиционная компания со значительными интересами в России может в конечном итоге владеть 5% акций компании, стоящей за Национальной лотереей Великобритании.

PPF готовится приобрести акции Allwyn Entertainment AG, разместив инвестиционную компанию в Нью-Йорке в сентябре. В этом году британская дочерняя компания Allwyn получила лицензию на проведение лотереи Camelot.

PPF продала свои российские банковские активы в мае, но по-прежнему имеет большой портфель инвестиций в стране, от страхования до тяжелой промышленности и недвижимости.

Акционеры Cohn Robbins проголосуют за слияние Allwyn, ранее известное как Sazka, с инвестиционным инструментом фондового рынка, специализированной фирмой по выкупу Cohn Robbins, 7 сентября.

На этой неделе компания заявила, что Гэри Кон, бывший финансовый директор Goldman Sachs и советник Белого дома Дональда Трампа, войдет в совет директоров листинговой компании.

В конечном итоге PPF будет владеть максимум 4,99% акций новой компании в соответствии с обязательством «поддержки» в размере 260 миллионов долларов для поддержки листинга. Ожидается, что блэкджек принесет владельцу Олвина, миллиардеру Карелу Комареку, около 750 миллионов долларов.

Чешский миллиардер Петер Келлнер основал PPF и был самым богатым человеком в стране до того, как в прошлом году погиб в результате крушения вертолета во время лыжного отпуска на Аляске.

В прошлом году PPF Real Estate предложила в аренду коммерческую недвижимость в России, включая офисные здания «Метрополис» и совместное предприятие по развитию индустриального парка «Южные ворота» в Москве. PPF также управляет компанией по страхованию жизни в России и владеет примерно 4% горнодобывающей компании Polymetal International, зарегистрированной на лондонской бирже, стоимостью около 30 миллионов фунтов стерлингов.

Сделка с PPF является последним связующим звеном между Allwyn и Россией. Moravské Naftové Doly управляется холдинговой компанией Комарека KKCG Group, которая имеет совместное предприятие по хранению газа с российским «Газпромом» в Моравском крае Чешской Республики. В марте Комарек заявил, что ведет переговоры о выводе «Газпрома» из проекта, «не подвергая опасности рядовых граждан Чехии, посреди зимы». Понятно, что эти дискуссии продолжаются.

Лиз Трасс, лидер консервативной гонки за лидерство, указала, что антироссийская позиция Великобритании, вероятно, усилится после вторжения Москвы в Украину шесть месяцев назад.

Олвин получил 10-летнюю лицензию на управление Национальной лотереей в марте и возьмет на себя управление в феврале 2024 года. Камелот подал апелляцию на решение комиссии по азартным играм, и первый этап апелляционного процесса начнется в этом месяце.

Allwyn, которая управляет лотереями в Австрии, Италии и Греции, сообщила о росте продаж на 23% во втором квартале 2022 года до 902 млн евро (770 млн фунтов стерлингов).

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Представитель Allwyn заявил: «Allwyn приветствует проверку, которая проводится в связи с тем, что она является публичной компанией и отвечает высоким стандартам управления и соблюдения нормативных требований, предъявляемым к компаниям, зарегистрированным на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как мы неоднократно говорили, Allwyn осуждает действия России жестокое вторжение в Украину в самых жестких условиях.

PPF не будет иметь интереса к Allwyn Entertainment Ltd, которая является дочерней компанией Allwyn UK ​​и является предполагаемым лицензиатом на управление лотереей. Соглашение PPF об участии в потенциальном листинге Allwyn Entertainment AG на Нью-Йоркской фондовой бирже даст ей долю не более 4,99% в Allwyn Entertainment AG.

«Эти полностью пассивные инвестиции не дают PPF абсолютно никакой роли в управлении Allwyn Entertainment AG или любой другой компании группы».

Представитель PPF заявил: «PPF находится в процессе ухода с российского рынка и сосредоточения своих инвестиций в Европе, что было подтверждено в июне этого года. Группа уже ликвидировала ипотечный банк, свою крупнейшую российскую инвестицию.

PPF решительно осуждает неспровоцированное вторжение России в Украину. Нет никакой связи между российскими инвестициями PPF и обязательствами группы по залоговому финансированию, связанному со слиянием Allwyn Entertainment и Cohn Robbins Holdings Corp. «