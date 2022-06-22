Связисты на оккупированных территориях Украины уничтожили программное обеспечение, чтобы избежать контроля России над данными и коммуникациями

На оккупированных территориях Украины сотрудники одного из ведущих телекоммуникационных провайдеров страны уничтожили оборудование, чтобы избежать российского контроля над интернетом и телефонными услугами.

в Интервью с БлумбергомГенеральный директор «Укртелекома» Юрий Курмаз заявил, что сотрудникам компании угрожали, а некоторые были заключены в тюрьму российскими войсками на оккупированных территориях юга и востока Украины.

В то время как российские войска пытаются захватить часть Украины, Кормаз сказал Bloomberg, что они пытались захватить части сети Укртелекома через Взлом и кибератакикоторые компания несла с марта.

Но вместо того, чтобы позволить российским силам захватить сеть, сотрудники объектов «Укртелекома» на оккупированных территориях решили «удалить важные файлы с компьютеров». скажи Блумбергу.

«Они оказывают давление на наших сотрудников, чтобы получить технические детали нашей сетевой инфраструктуры» Кармаз сказал О русских личностях в регионе. «Но они потерпели неудачу».

как символ скажи Блумбергу Что его сотрудники «полностью уничтожили программу», поэтому россияне не могли подключить свои устройства к украинским сетям.

После российского вторжения в Украину в конце февраля российские войска так и поступали. Они переориентировали свои усилия в восточную часть Украины, так как им не удалось захватить столицу Киев. Президент Украины Владимир Зеленский Запад спрашивает оружия, а его главный советник Михайло ПодолякОн сказал Би-би-си Ежедневно страна теряет от 100 до 200 солдат.

По словам Кармаза, «Укртелеком» является крупнейшим оператором фиксированной связи в Украине, и им пользуются украинские граждане, военные и некоторые украинские правительственные учреждения.

Во время русской войны на Украине, как символ скажи Блумбергу Более 30 объектов «Укртелекома» были разрушены, еще около 100 повреждены, однако Кормаз сказал, что компания смогла продолжать обслуживать клиентов более чем в 80% регионов, в которых она работает. READ Премьер-министр Японии Кисида обещает расширить сотрудничество с ЕС по России | Бизнес и экономика

Об этом в интервью государственному агентству новостей и информации Украины Укринформ. Кармаз сказал Укртелеком Удалось восстановить стационарную телефонную сеть более чем в 1200 населенных пунктах, более 350 тысяч семей обеспечены услугами связи.

из-за войны, Об этом сообщает Укринформ. Данная услуга связи недоступна в Луганской и Херсонской областях Украины.

Bloomberg сообщил, что некоторые более мелкие интернет-провайдеры в оккупированных частях Украины работают под контролем России, но что «Укртелеком» отключил свои сети в этих частях страны.