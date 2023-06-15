Связи России и Китая находятся под пристальным вниманием и чреваты

Пожелания ко дню рождения редко входят в самый важный перечень. Но Президент России Владимир В. Даже маленькие жесты посылают сигнал миру, не в последнюю очередь их западным соперникам, как Путин хвалит своего китайского коллегу Си Цзиньпина.
В четверг китайскому лидеру исполнилось 70 лет. Путин г. Он отправил Си поздравительную телеграмму, пожелав его «дорогому другу» крепкого здоровья, счастья и успехов, что еще больше укрепило образ личной связи между двумя диктаторскими лидерами.
«Трудно переоценить те усилия, которые вы приложили за эти годы для укрепления нашего всестороннего партнерства и стратегических связей между нашими странами», — сказал г-н Путин написал.
Тесные отношения между двумя лидерами и их странами имеют основополагающее значение для экономического выживания России с тех пор, как около 16 месяцев назад она вторглась в Украину. Но Россия рискует стать все более зависимой от Китая в долгосрочной перспективе, в то время как Китай проявляет более взвешенный подход к Москве и стремится вернуть некоторую европейскую поддержку.
В России Китай приветствуется как альтернативный Западу экономический партнер, и некоторые опасаются, что Москва станет пешкой. Когда западные компании ушли с рынка, Китай стал поставлять в изолированную страну много товаров. Это самый важный потребитель энергоресурсов для России, он покупает у нее больше нефти, чем любая другая страна, и является крупнейшим потребителем ее газа теперь, когда продажи в Европу иссякли. Эти постоянные доходы от энергоресурсов помогли российскому правительству финансировать войну.
В Пекине Россию считают ключевым союзником против все более сплоченного и враждебного Запада. Но потребность России в экономической и политической поддержке — и призыв Украины к оружию на полях сражений — вызвали опасения, что Китай слишком поддерживает войну Путина и все больше подвергается дипломатическому ущербу от нее.
В частности, Китай больше озабочен отчуждением Европы, гораздо более крупного торгового партнера, чем Россия, и ключевого игрока в соперничестве между Пекином и Вашингтоном. Китайское правительство стремилось разрядить растущую напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, начиная с воскресенья в Пекине с госсекретарем США Энтони Дж. Договорились провести два дня встреч с Блинкеном.
«Это плохой танец» Джозеф Доригиан, доцент Американского университета в Вашингтоне, изучающий китайскую и российскую политику, рассказал в интервью о партнерстве между Москвой и Пекином. «Вы не хотите, чтобы Запад думал, что партнерство может быть разорвано, но партнерство имеет реальные экономические и репутационные издержки для Китая».
Мистер. С днём рождения Путина.
Мероприятие ранее являлось витриной российского рынка для крупных европейских и американских компаний. В этом году высокопоставленных западных чиновников нигде не было видно. На мероприятии были представлены панели, посвященные «монетизации» мировой торговли и экономическому потенциалу Шанхайской организации сотрудничества — региональной группы, в которую входят Россия и Китай.
Но присутствие Китая на форуме было приглушенным по сравнению с прошлыми годами. Судя по всему, это попытка Пекина не выглядеть добровольным сторонником путинской войны.
Среди самых видных китайских гостей были посол КНР в России и глава китайской торговой делегации. В 2019 г. Си сам присутствовал на форуме, где он и г-н В том году на нем присутствовал ряд высших китайских руководителей и официальных лиц.
Несмотря на 41-процентный рост товарооборота между Россией и Китаем за первые пять месяцев этого года, китайские компании с осторожностью относятся к инвестициям в Россию из-за риска наказания со стороны западных правительств, особенно после войны на Украине.
«Возможно, даже произошло сокращение довоенного сотрудничества, потому что, в конце концов, необходимо принимать во внимание санкции США», — сказал Сяо Бинь, исследователь внешней политики в Пекине, который ссылается на китайские инвестиции.
С другой стороны, многие руководители российских корпораций втайне опасаются доминирования Китая.
«Зависимость российской элиты от Китая была кошмаром», — сказал он. Татьяна Митроваявляется научным сотрудником Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.
На дипломатическом фронте китайские официальные лица стремились улучшить положение Китая в странах Западной Европы, которые критиковали страну за то, что она не использует свое влияние на Россию для прекращения войны. Ученые в китайских государственных учреждениях Храбрый в споре Пекину необходимо прояснить границы своего партнерства с Россией.
Но, особенно, г. Объединенные общей верой в то, что Си, Соединенные Штаты и их союзники хотят серьезно ослабить Россию и предотвратить подъем Китая как великой державы, Два лидера подтвердили партнерство своих стран на саммите в Москве в марте. Также в 2012 г. Они использовали дни рождения, чтобы отметить свою близость с тех пор, как Си стал лидером Китая. снежный шарА Вышитый портрет Путина.и русский»ЙотаФон» г. Си.
Ю Бин, эксперт по китайско-российским отношениям и старший научный сотрудник Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае, предостерегает от слишком большого толкования в дружелюбии. «Есть личная связь, но я бы не стал ее преувеличивать», — сказал он. «Прежде всего, стремление к нормальным отношениям между двумя великими странами имеет первостепенное значение».
Мистер. Си и г. Несмотря на сердечные отношения Путина, есть пределы партнерству, которое они незабываемо назвали «безграничным» ранее в прошлом году.
Мистер. Путин хочет, чтобы Пекин взял на себя обязательства по предложенному газопроводу «Сила Сибири-2», который поможет перенаправить потоки российского газа, которые исторически шли в Европу, в сторону Китая, продемонстрировав миру, что основные экономические партнеры Кремля подпитывают российскую экономику. .
Пекин хранит относительное молчание в отношении этого плана, возможно, поскольку конфликт на Украине продолжает обостряться, а подписание с публичной помпой может привести к тому, что Китай с энтузиазмом поддержит войну России с экономической точки зрения.
«Китай не хочет изображать из себя финансирующего путинскую военную казну», — сказал Александр Габу, директор Евразийского центра Карнеги в России. «Если вы хотите убедить всех в том, что вы миротворец, приносить дополнительный доход в военную казну Путина — не лучшая идея».
«Отношения, безусловно, представляют взаимный интерес», — сказал он. — сказал Габуев. «Но есть и асимметрия. Китай — большое животное. У него сильное производство, научная мощь. Россия — это в значительной степени одномерная экономика. Сейчас это линия тренда на стероидах.
Долгое время в России были опасения, что Пекин может использовать слабое, рассеянное состояние Москвы, чтобы добиваться заключения энергетических сделок, невыгодных для Москвы, или расширять китайское влияние в регионах, где они являются соперничающими державами. Включая В Средней Азии и Арктика.
Тем не менее до сих пор китайское руководство проявляло осторожность, стремясь избежать впечатления, что Москва пользуется моментом слабости.
«Я бы сказал, что китайцы в курсе настроений русских, особенно в последние 10-15 лет, и, как мы говорим по-китайски, мы не хотим бросать камень в того, кто уже на дне колодца, » Мистер. сказал Ю.
Джой Тан Предоставленный отчет.
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