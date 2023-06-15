Пожелания ко дню рождения редко входят в самый важный перечень. Но Президент России Владимир В. Даже маленькие жесты посылают сигнал миру, не в последнюю очередь их западным соперникам, как Путин хвалит своего китайского коллегу Си Цзиньпина.

В четверг китайскому лидеру исполнилось 70 лет. Путин г. Он отправил Си поздравительную телеграмму, пожелав его «дорогому другу» крепкого здоровья, счастья и успехов, что еще больше укрепило образ личной связи между двумя диктаторскими лидерами.

«Трудно переоценить те усилия, которые вы приложили за эти годы для укрепления нашего всестороннего партнерства и стратегических связей между нашими странами», — сказал г-н Путин написал.

Тесные отношения между двумя лидерами и их странами имеют основополагающее значение для экономического выживания России с тех пор, как около 16 месяцев назад она вторглась в Украину. Но Россия рискует стать все более зависимой от Китая в долгосрочной перспективе, в то время как Китай проявляет более взвешенный подход к Москве и стремится вернуть некоторую европейскую поддержку.