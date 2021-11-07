Когда в Соединенных Штатах разгорается крупный политический скандал, редко нужно далеко искать, чтобы найти какую-нибудь хакерскую хитрость из Массачусетса.

На этот раз это российская мистификация демократов – и посреди этого таинственный хакер четвертой степени из Вустера по имени Чарльз Х. Долан-младший.

Он окончил университет Массачусетса в Амхерсте в 1974 году. Вот и Гарвард!

В последнем федеральном обвинительном заключении в отношении злобного иностранного гражданина, обвиняемого в попытке обвинить президента Дональда Трампа в совершении различных преступлений, которых никогда не было, Долан был назван «Директором по связям с общественностью-1».

Адвокат Долана подтвердил его личность как демократического активиста, который придумал истории о Трампе из воздуха, а затем передал их другой неуловимой кольцевой дороге, россиянину по имени Игорь Данченко.

Затем печально известный Красный приукрасил ложь Долана и передал ее другому неграждане, эксцентричному британцу по имени Кристофер Стил.

Все вышеперечисленное каким-то образом было оплачено русскими, или Клинтоном, или делом Долана, и тем и другим.

Стил, в свою очередь, передал свои собранные небылицы двум демократическим организациям, ФБР и левым СМИ, которые использовали это «досье», чтобы попытаться свергнуть должным образом избранного президента Соединенных Штатов.

Поговорим о восстании …

Приведем один пример из федерального обвинительного заключения Данченко: в параграфе 52 Долан шепнул Данченко некий внутренний стимул уволить агента Трампа после предполагаемой встречи «с другом Республиканской партии, который знает некоторых игроков».

Действительно, утверждает Федеральная резервная система, у Долана не было такого друга, и он полностью «выдумал факты встречи».

Как отмечает Wall Street Journal: «Предложения в этом электронном письме почти дословно приводятся в файле Стила, даже несмотря на то, что оно (как ни странно) было отправлено« близким соратником Трампа ».

Долан был в лучшем случае второстепенным партнером в преступном клане Клинтона. Но он все еще хвастался на некоторых сайтах ZooMass. Фактически, он является членом «Консультативного совета отдела политологии» ZooMass.

Я позвонил в UMass Friday, и мне сказали, что PR Executive-1 все еще находится в совете директоров, несмотря на скандал.

В конце концов, на сайте школы он описывается как «искренний сторонник модели Университета Массачусетса в Амхерсте».

Конечно, это является.

По словам федералов, когда он не придумывает истории о Дональде Трампе и русских для Клинтонов, истинно верующий более десяти лет работает с … множеством россиян.

В обвинительном заключении против попутчиков говорится, что Долан останавливался в посольстве России в столице, ездил в Россию в 2016 году и фактически останавливался в отеле Ritz-Carlton в Москве, где должна была находиться лента для мочеиспускания, которой не было в все. Выстрелил.

В пункте 67 обвинительного заключения федералы отметили, что история непристойного мочеиспускания в досье Хиллари Клинтон «имеет большое сходство с информацией, полученной PR Executive-1 в период 2016 года».

Что, кажется, ставит Долана в самый центр фантазии Трампа!

Неудивительно, что Долан излучает гордость в школьной истории о нем:

Как гласит слоган: «Я был – вы UMass. Это часть моей ДНК, и я не был бы тем, кем являюсь сегодня, без образования в Университете Массачусетса ».

По факту. История продолжается: «Участие в политике по-разному оттачивает способность Долана понимать политический фрейм…»

Да, я думаю, он понимает “фрейминг”.

В обвинительном заключении Долан утверждал, что он «не знал», что ФБР будет использовать его замечательных пользователей в своих коррумпированных попытках преследовать Трампа и других. вне офиса и в тюрьме.

Но с каких это пор ФБР заботится о тонкостях закона и надлежащей правовой процедуре? В большом фильме о мафии «Крестный отец, часть вторая» гангстер Фрэнки Пять ангелов рассказывает комитету Сената, как он стал свидетелем ФБР.

Единственное, что я изменил в диалоге фильма, это имя «Майкл Корлеоне» на «Трамп».

«Послушайте, ребята из ФБР, они обещали мне сделку. Так что я много придумал о Трампе, потому что они этого хотели. Но это была ложь … все … они продолжали говорить:« Трамп сделал это, а Трамп сделал это ». И я сказал:« Да, конечно ». Почему бы и нет?»

Долан, пять ангелов Фрэнки из «Счастливой долины», пожертвовал тысячи своим хозяевам-демократам, по крайней мере, по 3000 долларов Джону Керри и Эду Марки, согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии. Он заключил контракт с тремя Кеннеди. Будучи из Вустера, он также дал 500 долларов депутату Джо Эрли, который был ниже среднего даже по плохим стандартам политики Вустера.

Об этом лучше вспомнить пораньше, потому что чеки отскочили на берег дома, после чего он потерял свое место.

На полу дома он начал истерически кричать на своих обвинителей: «Они бежали, как мыши! Как мыши».

Это был отличный комедийный момент, который все еще остается вне времени на C-SPAN. Рано был приглашен пойти на все национальные телешоу, включая, как он хвастался, «Херардо» (он имел в виду Джеральдо Риверу) и «Ночную жизнь». (Он имел в виду Nightline.)

Хотите угадать, кого Долан считает своим наставником в политике?

«Я никогда не забывал (ранний) совет: никогда ничего не узнавать, слушая свою речь», – говорит Долан. “

Компания, в которой Долан ранее работал «старшим вице-президентом», теперь удалила его резюме и фотографию со своего веб-сайта.

Но он по-прежнему является членом BMOC в ZooMass, что вполне естественно, потому что он не более чем загон для взлома таких демократов, как Марти Михан, Джерри Лайон и Джим Джулиан, которые только в этом году заработали в общей сложности 1228 096 долларов.

Долан выдвинул 70, но я предвижу новую роль для него на его месте – профессора политологии в его альма-матер.

Его первый курс: грязные трюки в политике, от бега как крысы до писающей ленты.

Как сказал бы Фрэнки Пять Ангелов: «Да, конечно, а почему бы и нет?»