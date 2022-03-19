Святек обыграла Халеп и вышла в финал Индиан-Уэллса

Андрей Рублев победил Григора Димитрова 7-5, 6-2 и вышел в полуфинал в Индиан-Уэллсе, где встретится с американцем Тейлором Фрицем, который отправил серба Миомира Кекмановича со счетом 7-6 (5) 3, -6, 6-1. победа. в пятницу.

Чемпион Дубая Рублев извлек выгоду из плохой подачи своего соперника из Болгарии, который допустил пять двойных ошибок и четырежды проиграл после того, как однажды пропустил подачу в чемпионате этого года.

Седьмая ракетка мира Рублев тоже был не в лучшей форме и изо всех сил пытался закончить первый сет, ломаясь из-за любви, когда Димитров сравнял счет 5-5, что побудило свирепого россиянина бросить ракетку и громко излить свое разочарование в зоне игроков.

Но он перегруппировался на перерыв в следующем матче и сделал свой четвертый эйс, чтобы взять первый сет.

Рублев снова боролся ближе к финишу во втором сете, позволив Димитрову промахнуться 5-1, а затем столкнувшись с брейк-пойнтом 5-2.

Но он снова поправил корабль и закрепил свою тринадцатую победу подряд, когда Димитров отправил повтор длинной подачи в матч-пойнте.

«Я знал, что должен хорошо подавать из-за того, как он играет с задней линии, как он двигается, как он играет справа, — сказал Рублев в интервью на корте. немного отрицательно».

«Мне нужно было быть агрессивным, потому что я знал, что речь идет о том, кто первым начнет диктовать игру».

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Во дневном матче Фриц был в хорошей позиции, чтобы обыграть Кикмановича после тай-брейка в первом сете и шансов на брейк-пойнт во втором сете.

Но ситуация неожиданно изменилась, когда Фриц сломался в провальной игре с подачей, допустив три двойные ошибки. Кикманович забил второй сет оверкиком в следующем тайме.

В третьем сете именно подача Кикмановича закончилась фурором, и Фриц быстро повел со счетом 4:0. Житель Южной Калифорнии разорвал отношения с 14-м ACE.

Благодаря этой победе 20-й номер мира Фриц второй год подряд забронировал себе билет на полуфинал Masters 1000 в пустыне Южной Калифорнии.

У него есть карьерный рекорд 2-2 против Рублева, включая социальный раскол на корте с твердым покрытием.