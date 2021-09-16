Сделайте предварительный заказ на iPhone 13 в пятницу в один этап, выполнив следующие действия.

Если вы планируете предварительно заказать одну из новых моделей Apple iPhone 13 в 8:00 по восточному времени в пятницу, 17 сентября, возможно, вам будет интересно узнать об этом. Apple говорит Клиенты могут предварительно зарегистрироваться, указав свои данные, чтобы упростить процесс оплаты. Теперь, прежде чем вы что-то скажете, я полностью согласен с идеей Предварительная регистрация NS Предзаказ выглядит глупо. Но если вы тот, кто хочет завершить предварительный заказ как можно быстрее, чтобы обеспечить раннюю дату доставки в период глобального дефицита компонентов, об этом стоит знать. Просто имейте в виду, что этот процесс доступен только до полуночи четверга по восточному времени.

Это потрясающе Apple предлагает предварительную регистрацию уже не в первый раз.. Но похоже, что этот путь ранее был зарезервирован для клиентов в программе обновления iPhone, Слухи о Mac Отчеты, 24-месячный план платежей, который включает AppleCare Plus и предлагает обновление телефона каждый год. Но теперь любой может ввести свои данные заранее, чтобы купить телефон с минимальными хлопотами в день запуска.

Для предварительной регистрации зайдите в приложение Apple Store или на веб-сайт Apple. Любой участник плана обновления будет проверен на соответствие требованиям для повышения уровня обслуживания и будет одобрен для получения кредитной линии. Другие клиенты могут выбрать предпочитаемую модель iPhone, зарегистрировать статус своего оператора связи, ввести платежные данные и выбрать аксессуары и / или план AppleCare Plus. Просто имейте в виду, что некоторые пользователи сообщают об ошибке «Срок предзаказа на iPhone истек», которая Слухи о Mac Примечания Кажется, глюк.