Наши друзья в Индии и премьер-министр Нарендра Моди, который является большим другом России, сказал Путин.

Москва:

Президент России Владимир Путин заявил, что концепция премьер-министра Индии Нарендры Моди «Сделано в Индии» оказала «видимое влияние» на экономику Индии, сообщает RT.

Об этом заявил Путин, выступая на мероприятии в Москве.

А российский президент подал пример Индии в продвижении местных продуктов и брендов в России, сообщает RT.

Недавно посол России Денис Алипов заявил в Нью-Дели, что «особое стратегическое партнерство между Россией и Индией» продемонстрировало силу и «становится крепче, чем когда-либо».

«Ложь о России ложится ежедневно и в глобальном масштабе. Прилагаются усилия, чтобы подорвать российско-индийские отношения», — заявил полпред Алыбов на торжественном приеме в столице, посвященном Дню России. Российская Федерация.

Приветствуя Специальное стратегическое партнерство России и Индии, посол сказал: «Непременным фактом является то, что Особое стратегическое партнерство России и Индии продемонстрировало силу, и мы продолжаем становиться сильнее, чем когда-либо».

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