Москва:
Президент России Владимир Путин заявил, что концепция премьер-министра Индии Нарендры Моди «Сделано в Индии» оказала «видимое влияние» на экономику Индии, сообщает RT.
Об этом заявил Путин, выступая на мероприятии в Москве.
А российский президент подал пример Индии в продвижении местных продуктов и брендов в России, сообщает RT.
Недавно посол России Денис Алипов заявил в Нью-Дели, что «особое стратегическое партнерство между Россией и Индией» продемонстрировало силу и «становится крепче, чем когда-либо».
«Ложь о России ложится ежедневно и в глобальном масштабе. Прилагаются усилия, чтобы подорвать российско-индийские отношения», — заявил полпред Алыбов на торжественном приеме в столице, посвященном Дню России. Российская Федерация.
Приветствуя Специальное стратегическое партнерство России и Индии, посол сказал: «Непременным фактом является то, что Особое стратегическое партнерство России и Индии продемонстрировало силу, и мы продолжаем становиться сильнее, чем когда-либо».
(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)
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