Сделать Китай ответственным за действия Талибана

Ссылаясь на сообщения международных СМИ о последних событиях в Афганистане, вы будете прощены за то, что думаете, что все это касается Соединенных Штатов. Поразительный крах правительства Ашрафа Гани и поддерживаемой США республиканской системы за последние несколько дней, безусловно, демонстрирует провал проводившейся два десятилетия политики Вашингтона по построению современного государства в стране. Позорный уход последних официальных лиц и сил разоблачает администрацию Джо Байдена. Преобладает мнение, что падающая сверхдержава побеждена. Правда в том, что такого нет.

Соединенные Штаты вышли, потому что в Вашингтоне сложился двухпартийный политический консенсус в отношении того, что дополнительное присутствие не в их интересах. Усама бен Ладен давно мертв, а Пакистан не решается строить заговоры международных террористов. У Вашингтона есть передовые военно-воздушные силы, которые при необходимости могут уничтожить инфраструктуру боевиков в Афганистане и Пакистане. Помимо провала своего дорогостоящего побочного проекта государственного строительства в Афганистане, Соединенные Штаты предприняли меры, чтобы избежать ошибки невозвратных затрат.

Обвинение Америки давно стало популярным в интеллектуальных кругах по всему миру. Объяснение этого скромного ухода просчету администрации Байдена вызывает внутриполитические дебаты в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что все это приводит к захватывающим дискуссиям о будущем могущества США и их ненадежности как союзника, это абсолютно ничего не делает для народа Афганистана, о чем на самом деле идет речь. Афганцы в этом фильме не фигурируют, и обвинение США им не поможет. Так что он будет делать?

В краткосрочной перспективе афганский народ – особенно женщины – должен быть избавлен от насилия и жестокости, вызванных приходом к власти режима талибов. В долгосрочной перспективе им необходимо дать возможность жить в соответствии с широкими стандартами двадцать первого века с гарантированной их безопасностью, достоинством и свободой. Предыдущие международные усилия по достижению этой цели были сосредоточены на формировании структуры сил в Афганистане, чтобы радикальное исламистское движение «Талибан» могло уравновешиваться менее радикальными лидерами. Этот проект завершен. Победил «Талибан», и большинство других отправили фургоны на платформу победы.

Поэтому необходимо перефразировать вызов, стоящий перед международным сообществом: что мы можем сделать сейчас, чтобы повлиять на поведение талибов?

Здесь очень мало возможностей для непосредственного общения с режимом Талибана. Их вряд ли затронут переговоры о дипломатическом признании или финансовой помощи. Лучшее, что можно ожидать от прямого вмешательства, – это то, что они наведут порядок внутри Афганистана – а это несколько натянуто – и предотвратят использование своей территории для нападений на другие страны. Разрыв между их мировоззрением и XXI веком слишком велик для чего-либо еще.

Это не означает, что у международного сообщества нет других вариантов. В обозримом будущем самый эффективный способ повлиять на талибов – это переговоры с их спонсорами. Это означает Пакистан, Россию, Турцию и, прежде всего, Китай. Пакистан может позиционировать себя как посредник, но с учетом нынешней ситуации он сильно зависит от финансовой и политической поддержки Пекина. Россия совершила прорыв в структуре афганских сил – достаточно, чтобы обеспечить безопасность своего посольства в Кабуле, – но, вероятно, воспользуется более широкими репликами от Китая. Работа с покровителями и покровителями Талибана означает решение сложного набора проблем основных агентов, но поскольку менеджеры имеют влияние на своих агентов, этот подход будет более эффективным, чем прямой подход.

В интересах Индии способствовать миру с Китаем, а не Афганистану. Пекин слишком долго умело уклонялся от взятых на себя обязательств и ставил его в затруднительное положение. Ее вина игнорируется: поддерживая талибов, она бросила афганский народ в руки волков. Разъяснение позиции Пекина – это первый шаг к тому, чтобы новая мировая держава взяла на себя ответственность за решение проблем, стоящих в непосредственной близости от нее; Это поднимается до уровня ответственности, которую Российская Империя, Великобритания, Советский Союз и Соединенные Штаты взяли на себя за последние двести лет.

Когда Совет Безопасности ООН собирается для обсуждения ситуации в Афганистане, международное сообщество, включая Индию, должно привлечь Китай, Пакистан, Россию и Турцию к ответственности за результаты в Афганистане. Для этого мы должны проглотить ложную гордость за какое-либо влияние на Кабул и настоять на том, чтобы те, кто это делает, понесут ответственность.

Изображение американского военного вертолета на крыше здания посольства в Кабуле используется для сравнения с падением Сайгона в 1975 году, ознаменовавшим уход США из Вьетнама. Позорный для Вашингтона, он позволил Соединенным Штатам сосредоточить свои усилия на Советском Союзе, и все знают, что произошло потом. Уход из Афганистана сегодня позволяет Соединенным Штатам использовать свои ресурсы в стратегическом соревновании с Китаем. Это очень в интересах Индии.