Автор Мишель Николс

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — Срок действия соглашения, которое разрешало безопасный экспорт зерна из Украины в Черное море в прошлом году, истекает в конце понедельника, если Россия не согласится продлить пакт, заключенный при посредничестве ООН и Турции для борьбы с глобальным продовольственный кризис, усугубленный вторжением России в соседнюю страну.

Последнее судно покинуло Украину в рамках сделки в воскресенье. Российское вторжение в феврале 2022 года и блокада портов Украины на Черном море привели к резкому росту мировых цен на зерно. Украина и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров зерна.

По этому соглашению Украина экспортировала почти 33 миллиона метрических тонн кукурузы, пшеницы и других зерновых культур.

Россия пригрозила выйти из соглашения, поскольку заявила, что ее требования по улучшению экспорта зерна и удобрений не выполняются. Россия также жаловалась, что в бедные страны поступает недостаточно зерна. Организация Объединенных Наций утверждает, что эта договоренность принесла пользу этим странам, помогая снизить цены на продукты питания более чем на 20% во всем мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Россия уже начала переговоры с Турцией о плане обеспечения того, чтобы российская пшеница, которую Турция, вероятно, будет перерабатывать, доставлялась нуждающимся странам, независимо от судьбы сделки по Черному морю.

Украина должна быть обсуждена Советом Безопасности ООН на заседании в понедельник под председательством министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. В июле месяце Великобритания председательствует в совете из 15 человек. Ожидается, что на встрече примут участие министры иностранных дел ряда других европейских стран.

Организация Объединенных Наций заявила, что ВПП закупила 80% своей пшеницы в 2023 году в Украине — по сравнению с 50% в 2021 и 2022 годах. ВПП отправила около 725 000 метрических тонн украинской пшеницы в Афганистан, Судан, Джибути и Эфиопию, Кению. Сомали и Йемен для борьбы с голодом.

Глобальная организация заявила, что на данный момент соглашение поставляет зерно в 45 стран на трех континентах — 46% в Азию, 40% в Западную Европу, 12% в Африку и 1% в Восточную Европу.

История продолжается

В прошлом году Россия трижды соглашалась продлить соглашение по Черному морю, но также ненадолго приостановила свое участие в конце октября в ответ на атаку беспилотников на ее флот в Крыму.

Чтобы убедить Россию согласиться на сделку по Черному морю, в июле 2022 года было заключено трехлетнее соглашение, в соответствии с которым официальные лица ООН согласились помочь России вывести экспорт продуктов питания и удобрений на зарубежные рынки. Хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после российского вторжения, Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование были препятствием для поставок.

Одним из основных требований России было переподключение Россельхозбанка (Россельхозбанка) к международной платежной системе SWIFT. Банк был отключен от SWIFT Европейским союзом в июне 2022 года из-за вторжения России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник предпринял последнюю отчаянную попытку убедить президента России Владимира Путина продлить на несколько месяцев сделку по черноморскому зерну в обмен на то, что Европейский Союз свяжет филиал Россилхас Банка Swift для сделок по зерну и удобрениям, сообщают источники. сказал.

По словам представителя ООН, Гутерриш все еще ждет ответа от Путина.

В качестве обходного пути в случае отсутствия доступа к SWIFT представители ООН уже добились от американского банка JPMorgan Chase & Co начала обработки некоторых платежей за экспорт российского зерна с заверениями правительства США.

В прошлом месяце официальный представитель ООН по вопросам торговли сообщил агентству Рейтер, что ООН также работает с Африканским экспортно-импортным банком над созданием платформы для обработки транзакций по экспорту российского зерна и удобрений в Африку.

(Отчетность Мишель Николс; редактирование Уилла Данэма)