Сделка по Black Sea Beans истекает на этой неделе

Фермер Марин Илиев позирует фотографу на своих полях недалеко от города Соединение, центральная Болгария, 20 апреля 2023 года.

ВАШИНГТОН. Россия еще не решила, продлевать ли условия международного соглашения, гарантирующего продовольственную безопасность десятков миллионов людей, и ее решение может усугубить последствия войны Кремля в Украине.

По общему мнению, июльское соглашение об открытии крупных портов, известное как Черноморская зерновая инициатива, истекает 18 мая.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «остается много открытых вопросов» о возможном продлении сделки.

«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем, это единственное, что я пока могу сказать», — сказал Песков журналистам на ежедневном брифинге.

До прихода российских войск к границам Украины в феврале 2022 года на Киев и Москву приходилось почти четверть мирового экспорта зерна. Эти поставки были серьезно остановлены почти на шесть месяцев, пока представители Украины, России, ООН и Турции не договорились о создании гуманитарного морского коридора и открытии трех украинских портов.