- Россия пока не решила, продлевать ли сроки Черноморской зерновой инициативы.
- До начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года на Киев и Москву приходилось почти четверть мирового экспорта зерна.
- В рамках этой инициативы из украинских портов вышло более 900 судов с 30,2 млн тонн сельхозпродукции.
- Срок действия соглашения, заключенного в июле, истекает 18 мая.
Фермер Марин Илиев позирует фотографу на своих полях недалеко от города Соединение, центральная Болгария, 20 апреля 2023 года.
Николай Дойченов | АФП | Гетти Изображений
ВАШИНГТОН. Россия еще не решила, продлевать ли условия международного соглашения, гарантирующего продовольственную безопасность десятков миллионов людей, и ее решение может усугубить последствия войны Кремля в Украине.
По общему мнению, июльское соглашение об открытии крупных портов, известное как Черноморская зерновая инициатива, истекает 18 мая.
Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «остается много открытых вопросов» о возможном продлении сделки.
«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем, это единственное, что я пока могу сказать», — сказал Песков журналистам на ежедневном брифинге.
До прихода российских войск к границам Украины в феврале 2022 года на Киев и Москву приходилось почти четверть мирового экспорта зерна. Эти поставки были серьезно остановлены почти на шесть месяцев, пока представители Украины, России, ООН и Турции не договорились о создании гуманитарного морского коридора и открытии трех украинских портов.
Судно, перевозящее пшеницу из Украины в Афганистан, после осмотра в море вокруг района Зейтинбурну в Стамбуле, Турция, 24 января 2023 года.
Министерство национальной обороны ТУР | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
По условиям сделки он перевозит более 950 кораблей. Более 30,2 млн метрических тонн Сельскохозяйственная продукция отправлялась из уставших от войны портов Одессы, Черноморска и Южного Беденья в Украину.
Понедельник Комментарии Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил Совету Безопасности ООН, что более 55% этих поставок достигли самых голодных стран мира.
Он добавил, что последний анализ Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций показывает, что мировые цены на зерно в прошлом году упали почти на 20%, а мировые цены на пшеницу упали до самого низкого уровня с июля 2021 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ на пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединенных Наций 25 апреля 2023 года в Нью-Йорке.
Спенсер Платт | Новости Гетти Изображений | Гетти Изображений
Москва утверждает, что нынешнее соглашение пошло на пользу Киеву только потому, что экспорт российских удобрений не мог проходить через морской коридор так же, как украинское зерно.
В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров возобновил свои угрозы выйти из соглашения.
«Это не называлось зерновой сделкой, это называлось Черноморской инициативой, и в том же тексте соглашения было указано, что это касается расширения возможностей экспорта зерна и удобрений», — сказал Лавров журналистам в ходе пресс-конференции 26 апреля.
«Это не та сделка, о которой мы договорились 22 июля», — сказал он, добавив, что в европейских портах ожидают десятки российских грузовых судов с примерно 200 000 тонн удобрений.
Поэтому Кремль призвал к возобновлению экспорта российского аммиака по трубопроводу, который проходит через Украину в порт Одесса.
Лавров также заявил, что одним из важнейших требований Москвы является возвращение Россельхозбанка, или Россельхозбанка, в банковскую систему SWIFT.
Исключение Москвы из SWIFT, что означает Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, отрезало страну от большей части глобальной финансовой сети в первые дни после тотального вторжения России.
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