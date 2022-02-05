Сделка с Ираном: администрация Байдена восстанавливает освобождение от санкций, поскольку время истекает, чтобы спасти ядерную сделку

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что отказ «не является уступкой Ирану» и не является «признаком того, что мы близки к достижению взаимопонимания о взаимном возвращении к полному осуществлению» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). официальное название ядерного соглашения.

Однако этот шаг был предпринят на фоне того, что официальные лица, участвовавшие в переговорах в Вене, направленных на спасение сделки, от которой США отказались в 2018 году и которую Иран все больше не выполняет, достигли стадии, требующей быстрых «политических решений». Это был последний раунд переговоров Загружено с прошлой пятницы.

«Мы выдаем разрешение сейчас по простой причине: это позволит некоторым из наших международных партнеров провести более подробные технические обсуждения, чтобы обеспечить сотрудничество, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в области нераспространения», — сказал чиновник.

«Технические обсуждения, которым способствовал отказ, необходимы в последние недели переговоров по СВПД, а сам отказ будет необходим для обеспечения быстрого выполнения Ираном своих ядерных обязательств», — добавил чиновник.

«Если переговоры не приведут к возврату к ядерному соглашению, такие технические обсуждения могут способствовать достижению наших целей в области нераспространения», — заявили они. Помощник конгрессмена сообщил CNN, что Капитолийский холм был уведомлен об отказе. Исключения позволят компаниям и странам продолжить работу над гражданскими ядерными проектами на иранской АЭС в Бушере, Аракском заводе по производству тяжелой воды и Тегеранском исследовательском реакторе. Администрация Трампа отказалась от санкций за такие действия в соответствии с соглашением 2015 года даже после того, как вышла из соглашения в 2018 году, заявив, что это помогает «поддерживать надзор за гражданской ядерной программой Ирана» и «снижать риски распространения». Однако в май 2020 г. Тогдашний госсекретарь Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты прекратят освобождение от санкций. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал о восстановлении концессии, которая была впервые упоминается Ассошиэйтед Пресс, как возвращение к «статус-кво». Иран все чаще отказывается от своих обязательств по соглашению, и официальные лица США предупредили, что осталось всего несколько недель, чтобы вернуться к соглашению, учитывая быстрое развитие Ирана в ядерной сфере. Тегеран призвал к широкому ослаблению санкций, прежде чем вернуться к соблюдению соглашения. READ Пограничное ведомство ЕС `` значительно '' увеличило помощь Литве Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Иран не просил восстановить освобождение от санкций и заявил, что не рассматривает его как ослабление санкций. «Единственный способ для Ирана получить «освобождение от санкций» в рамках отказа — это реализовать проекты, что было бы явной победой для нас, потому что это было бы частичным повторным выполнением СВПД», — сказал представитель администрации. «Выдача разрешений на сотрудничество с Ираном в области гражданской ядерной энергетики в то время, когда Иран нарушает СВПД, является стратегической ошибкой», — заявил CNN Бехнам бин Талеблу из Фонда ястребов в защиту демократии (FDD). Он также отметил, что «известие о концессии является самым явным признаком того, что сделка с Ираном может возобновиться».