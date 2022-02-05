Сделка с Ираном: администрация Байдена восстанавливает освобождение от санкций, поскольку время истекает, чтобы спасти ядерную сделку

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что отказ «не является уступкой Ирану» и не является «признаком того, что мы близки к достижению взаимопонимания о взаимном возвращении к полному осуществлению» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). официальное название ядерного соглашения.
«Мы выдаем разрешение сейчас по простой причине: это позволит некоторым из наших международных партнеров провести более подробные технические обсуждения, чтобы обеспечить сотрудничество, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в области нераспространения», — сказал чиновник.
«Технические обсуждения, которым способствовал отказ, необходимы в последние недели переговоров по СВПД, а сам отказ будет необходим для обеспечения быстрого выполнения Ираном своих ядерных обязательств», — добавил чиновник.
«Если переговоры не приведут к возврату к ядерному соглашению, такие технические обсуждения могут способствовать достижению наших целей в области нераспространения», — заявили они.
Помощник конгрессмена сообщил CNN, что Капитолийский холм был уведомлен об отказе.
Исключения позволят компаниям и странам продолжить работу над гражданскими ядерными проектами на иранской АЭС в Бушере, Аракском заводе по производству тяжелой воды и Тегеранском исследовательском реакторе.
Администрация Трампа отказалась от санкций за такие действия в соответствии с соглашением 2015 года даже после того, как вышла из соглашения в 2018 году, заявив, что это помогает «поддерживать надзор за гражданской ядерной программой Ирана» и «снижать риски распространения».
Иран все чаще отказывается от своих обязательств по соглашению, и официальные лица США предупредили, что осталось всего несколько недель, чтобы вернуться к соглашению, учитывая быстрое развитие Ирана в ядерной сфере. Тегеран призвал к широкому ослаблению санкций, прежде чем вернуться к соблюдению соглашения.
Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Иран не просил восстановить освобождение от санкций и заявил, что не рассматривает его как ослабление санкций.
«Единственный способ для Ирана получить «освобождение от санкций» в рамках отказа — это реализовать проекты, что было бы явной победой для нас, потому что это было бы частичным повторным выполнением СВПД», — сказал представитель администрации.
«Выдача разрешений на сотрудничество с Ираном в области гражданской ядерной энергетики в то время, когда Иран нарушает СВПД, является стратегической ошибкой», — заявил CNN Бехнам бин Талеблу из Фонда ястребов в защиту демократии (FDD).
Он также отметил, что «известие о концессии является самым явным признаком того, что сделка с Ираном может возобновиться».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».