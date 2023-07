Сделка с Microsoft может быть закрыта в ближайшее время, поскольку Activision Blizzard собирается покинуть фондовую биржу.

Activision Blizzard намерена покинуть фондовую биржу Nasdaq, что означает, что Microsoft вскоре может завершить покупку компании за 69 миллиардов долларов.

Ожидается, что американский издатель Call of Duty, Diablo и Candy Crush покинет индекс Nasdaq-100 17 июля, за день до крайнего срока сделки 18 июля. Nasdaq объявил Другая компания, The Trade Desk, Inc. , заменит Activision Blizzard на бирже.

Эта новость появилась после того, как FTC подала апелляцию, оспаривающую недавнее решение Окружного суда США по Северному округу Калифорнии.

Суд, в котором Жаклин Скотт Корли вынесла решение в пользу Microsoft, состоялся в прошлом месяце. На этой неделе судья Корли вынес решение, отклоняющее запрос FTC о предварительном судебном запрете против предложенного Microsoft приобретения Activision Blizzard, отметив, что FTC, среди прочего, не смогла доказать, что сделка будет антиконкурентной.

В ответ на обращение представитель Activision Blizzard заявил IGN: «Факты не изменились. Мы уверены, что Соединенные Штаты останутся среди 39 стран, в которых может произойти слияние. дело снова в суде».

В отдельном заявлении президент Microsoft Брэд Смит сказал: «Постановление окружного суда ясно дает понять, что это приобретение выгодно как для конкуренции, так и для потребителей. Мы разочарованы тем, что FTC продолжает заниматься тем, что стало явно слабым делом, и мы будем противодействовать дальнейшим усилиям по задержке пропускной способности».

Апелляция FTC будет направлена ​​на то, чтобы выиграть предварительный судебный запрет на слияние Activision Blizzard с Xbox до судебного разбирательства, запланированного на август. Если сделка не будет завершена к 18 июля, Xbox будет вынужден заплатить Activision Blizzard 3 миллиарда долларов, и сделка потенциально может быть открыта для пересмотра. Недавно мы общались с аналитиками, которые выразили уверенность в том, что сделка состоится. но, FTC все еще имеет несколько вариантов в своем распоряжении в том числе по апелляции.

Тем временем Microsoft и Activision Blizzard обжалуют решение Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировать сделку, пока все стороны проводят потенциальную реструктуризацию сделки.

Срок действия текущего временного запретительного судебного приказа (TRO), не позволяющего Microsoft завершить транзакцию, истекает в полночь четверга, 13 июля. Если до этой даты апелляционный суд не постановит, что срок действия ВП должен быть продлен до слушания, Microsoft может завершить приобретение с пятницы. 14 июля, даже при рассмотрении апелляции. Однако такой шаг на данный момент будет осуществляться без согласования с Управлением рынка капитала.

