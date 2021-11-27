Сделка с SSD для PS5, которую все ждали — сэкономьте на радиаторе Samsung 980 PRO

Черная пятница для PS5 SSD Сегодня они предлагают отличные скидки на некоторые долгожданные объемы, но эта 20% скидка на новую модель радиатора Samsung 980 PRO по-прежнему возглавляет страницу. Вы найдете твердотельный накопитель PS5 с высоким рейтингом вплоть до Всего $ 199,99 на Amazon А также лучшая покупка Прямо сейчас потрясающая экономия 50 долларов, учитывая, что это новая версия.

Эта сделка с SSD для PS5 давно назрела, так как геймеры смотрели и ждали, когда сливки урожая снизят его цену. Samsung 980 PRO уже был во многих списках покупок PS5. до Компания Samsung отказалась от этой модели радиатора.

Увидеть это как часть предложений SSD для PS5 в Черную пятницу — приятный сюрприз, так как версия с радиатором была выпущена всего месяц или около того назад, что делает эту скидку еще более привлекательным предложением. Мы ожидаем, что спрос будет высоким, поэтому не откладывайте, если вы планируете потребовать его, поскольку это, вероятно, будет одним из основных моментов. Черная пятница на PS5 этот год.

Есть много причин для восторга от этой сделки — Samsung — одно из лучших имен, когда дело доходит до хранилища, поэтому вы знаете, что получите качественный и надежный продукт, и он занимает высокие места в обоих случаях. Лучший SSD для игр А также Лучший SSD для PS5 наезжать.

Твердотельный накопитель 980 PRO никогда раньше не падал в цене, поэтому скидка 20% — редкость, которую нельзя упускать из виду, а встроенный радиатор означает, что если вы планируете использовать его для обновления PS5, вы можете быть уверены. что он готов к работе.

Лучшие предложения Черной пятницы на твердотельный накопитель PS5

Хотя мы настоятельно рекомендуем Samsung 980 PRO за 199 долларов со встроенным радиатором, чтобы исключить любые проблемы с совместимостью, если вы чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы добавить радиатор отдельно, у вас будет больше места для хранения. Samsung 980 PRO 2 ТБ SSD за 319,99 долларов, что намного дешевле (130 долларов!), чем версия на 2 ТБ с собственным встроенным радиатором. Для тех, у кого ограниченный бюджет, SSD-накопитель Samsung 980 PRO 500 ГБ за 109,99 долларов Определенно стоит посмотреть, хотя, опять же, вам нужно будет поставить и установить радиатор. Вы найдете подробную информацию обо всех этих Скидки на SSD в Черную пятницу И многое другое, просмотрев раздел ниже.

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