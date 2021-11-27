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Сделка с SSD для PS5, которую все ждали — сэкономьте на радиаторе Samsung 980 PRO

27 ноября, 2021
Artem Sokolov

Черная пятница для PS5 SSD Сегодня они предлагают отличные скидки на некоторые долгожданные объемы, но эта 20% скидка на новую модель радиатора Samsung 980 PRO по-прежнему возглавляет страницу. Вы найдете твердотельный накопитель PS5 с высоким рейтингом вплоть до Всего $ 199,99 на Amazon А также лучшая покупка Прямо сейчас потрясающая экономия 50 долларов, учитывая, что это новая версия.

Эта сделка с SSD для PS5 давно назрела, так как геймеры смотрели и ждали, когда сливки урожая снизят его цену. Samsung 980 PRO уже был во многих списках покупок PS5. до Компания Samsung отказалась от этой модели радиатора.

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