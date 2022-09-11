Себастьян Стэн представил актерский состав «Громовержцев» Marvel

Следующий список проектов кинематографической вселенной Marvel был объявлен на D23 в эти выходные, и среди них есть блокбастер другого типа, который будет состоять из различных бывших злодеев и антигероев из предыдущих историй.

Себастьян Стэн вышел на сцену, чтобы подтвердить, что он снова сыграет роль Баки Барнса, также известного как Зимний Солдат, в студии Marvel. Молниянаряду с «хорошим набором проблемных персонажей».

В состав войдет Флоренс Пью в роли Елены Беловой, главной героини 2021 года. Черная вдова который также появился в крюк Сериал на Дисней+. После смерти Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон) в Мстители: ФиналМногие поклонники ожидали, что Елена примет на себя мантию Черной вдовы в будущем фильме, и похоже, что она могла бы сделать это и в Молния. Так же, как и ее сестра до нее, прошлое Елены как убийцы означает, что ей нужно многое компенсировать.

Больше мужского здоровья

Еще один известный человек из Черная вдова Кто присоединится к Громовержцам, так это персонаж отца Елены, российского агента Красной Стражи, которого он играет. Странные вещи звезда Дэвид Харбор. Молния В нем также появится антагонист этого фильма Надсмотрщик, которого играет Ольга Куриленко.

Уайатт Рассел возвращается в роли Джона Уокера, человека, которому дали щит Капитана Америки, и который начинает действовать через агента США в Ястреб и Зимний СолдатИ эта вечеринка не удалась ему. Мы также увидим больше Ханы Джун-Камен в роли Призрака, случайной нефизической героини из Человек-муравей и оса.

Лос-Анджелес, фотоколлекция//Гетти Изображений

Актерский состав завершился Джулией Луи-Дрейфус в роли Валентины, сомнительного персонажа, который появился в ключевых сценах за последний год. Она наняла Джона Уокера по неизвестным причинам и в настоящее время является президентом Елены. может быть Молния Он покажет ее как Ника Фьюри, хотя и в морально более мрачной роли.