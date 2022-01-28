Северная Корея, вероятно, запустила модифицированные российские ракеты

Южнокорейские эксперты считают, что ракеты, выпущенные Северной Кореей в четверг, могут быть модифицированной версией российской баллистической ракеты малой дальности «Искандер».

Северная Корея заявила в пятницу, что провела испытательные пуски крылатых ракет большой дальности во вторник и «тактических управляемых ракет» в четверг.

Южнокорейские эксперты говорят, что тактические управляемые ракеты, вероятно, представляют собой модифицированную версию «Искандера», спускающуюся по неправильной траектории.

Военные Южной Кореи говорят, что ракеты достигли высоты примерно 20 километров.

Эксперты говорят, что на такой относительно небольшой высоте ракету будет сложнее обнаружить или перехватить.

Что касается крылатых ракет, выпущенных во вторник, есть мнение, что они могут быть новым типом, впервые представленным на оборонной выставке в Пхеньяне в октябре прошлого года.

В объявлении Северной Кореи о пусках ракет впервые упоминается то, что она назвала «институтом ракетных боеголовок». Институт был описан как организация Академии оборонных наук.

Эксперты говорят, что это упоминание, вероятно, является признаком того, что Пхеньян начнет усиливать разработку боеголовок. Пятилетний оборонный план Северной Кореи предусматривает разработку ракеты с несколькими боеголовками.

Северокорейские СМИ также сообщили в пятницу, что лидер Ким Чен Ын посетил «завод по производству боеприпасов, производящий основные системы вооружений».

Лица некоторых чиновников, изображенных на фотографиях с Ким, были размыты. Южнокорейские СМИ сообщают, что аналитики рассматривают это как знак того, что объект очень важен, или что Север хочет избежать того, чтобы официальные лица стали объектами иностранных санкций.