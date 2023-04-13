Северная Корея запускает ракету, Юг осуждает «опасную провокацию»

СЕУЛ/ТОКИО (Рейтер) — Северная Корея в четверг запустила баллистическую ракету, которая может быть новой моделью, заявила Южная Корея, что вызвало панику в северной Японии, поскольку жителям было приказано укрыться, несмотря на то, что было ясно, что это не так. Риска нет.

Военные Южной Кореи заявили, что ракета пролетела 1000 км, назвав это «серьезной провокацией».

Пиковая высота ракеты, или максимальная высота, официально не разглашается, хотя южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что она составляет менее 3000 км — намного меньше, чем высота некоторых испытаний в прошлом году, которые превышали 6000 км.

Военные Южной Кореи заявили, что они находятся в состоянии повышенной готовности и тесно координируют свои действия со своим главным союзником Соединенными Штатами, которые «решительно осудили» то, что Белый дом назвал в заявлении испытанием баллистической ракеты большой дальности.

Южнокорейский военный представитель заявил, что испытания, по-видимому, включали новую систему вооружения, продемонстрированную на недавних военных парадах в Северной Корее.

Военные анализировали траекторию и дальность полета снаряда, и министерство обороны заявило, что это, вероятно, твердотопливная ракета.

Северная Корея строит больше твердотопливных ракет, которые легче хранить и транспортировать, и их можно запускать практически без предупреждения и времени на подготовку.

Брюс Беннетт, старший оборонный аналитик американской корпорации RAND, сказал, что, хотя Северная Корея провела испытания твердотопливных ракет малой дальности, она не испытывала ракеты большой дальности такого типа.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена в 7:23 утра (22:23 по Гринвичу в среду) из-под Пхеньяна, что означает, что она могла быть запущена из международного аэропорта недалеко от столицы, основного места проведения крупных испытательных стрельб. Ракеты с 2017 года.

Ким Дон Юп, бывший южнокорейский военно-морской офицер, преподающий в Дальневосточном институте Университета Кённам, сказал, что ракета, вероятно, была межконтинентальной баллистической ракетой, представленной на военном параде в феврале, с твердотопливным двигателем, испытанным в декабре. .

Короткая паника

Ядерные посланники союзников Южной Кореи, США и Японии высказались и осудили запуск, заявив, что Северная Корея постоянно угрожала региональному миру «беспрецедентным уровнем провокаций и ужасающих слов», заявило министерство иностранных дел Южной Кореи.

Япония созвала заседание Совета национальной безопасности в ответ на запуск. Министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что ракета, похоже, была выпущена в восточном направлении под большим углом и не приземлилась на территории Японии.

Береговая охрана Японии заявила, что снаряд упал в море к востоку от Северной Кореи. Хамада сказал, что не может подтвердить, пролетала ли ракета над исключительной экономической зоной Японии.

Японские власти сняли тревогу с Хоккайдо, когда решили, что ракета не приземлится поблизости.

Японская телекомпания NHK сообщила, что школы на Хоккайдо отложили открытие, а движение некоторых поездов было приостановлено.

Студент там сказал, что тревога вызвала временную тревогу на вокзале.

Один студент сказал NHK: «В поезде была паника, но один из сотрудников станции сказал успокоиться, и люди успокоились».

Запуск состоялся через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к усилению сдерживания войны «более практичным и наступательным» способом, чтобы противостоять тому, что Северная Корея назвала агрессивными шагами Соединенных Штатов.

А Соединенные Штаты, осудив последние ракетные испытания Северной Кореи, возобновили свое предложение начать переговоры.

«Дверь в дипломатию не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия и вместо этого сделать выбор в пользу дипломатического взаимодействия», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Северная Корея раскритиковала недавние совместные военные учения между американскими и южнокорейскими силами как эскалацию напряженности и в последние месяцы активизировала свои испытания оружия.

Дополнительные репортажи Хёнсу Йим, Чо Мин Пак и Су Хян Чой в Сеуле и Чанг Ран Ким в Токио; Автор Джерри Дойл. Под редакцией Мураликумара Анантарамана, Нила Воллика и Уильяма Малларда.

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