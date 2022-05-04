Северная Корея запустила баллистическую ракету, заявили Япония и Южная Корея

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена из Сунана, района в столице Северной Кореи Пхеньяне.

С другой стороны, заместитель министра обороны Японии Макото Оники заявил, что ракета пролетела на максимальной высоте около 800 км на расстоянии около 500 км, прежде чем упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Запуск стал первым с тех пор в Северной Корее. военное шоу Вечером 25 апреля лидер Ким Чен Ын пообещал активизировать разработку ядерного оружия.

Среди вооружений, выставленных в Пхеньяне, были межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-17», гигантские реактивные системы залпового огня и баллистическая ракета подводного базирования.