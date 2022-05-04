Северная Корея запустила баллистическую ракету, заявили Япония и Южная Корея

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена из Сунана, района в столице Северной Кореи Пхеньяне.
С другой стороны, заместитель министра обороны Японии Макото Оники заявил, что ракета пролетела на максимальной высоте около 800 км на расстоянии около 500 км, прежде чем упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Среди вооружений, выставленных в Пхеньяне, были межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-17», гигантские реактивные системы залпового огня и баллистическая ракета подводного базирования.
«На истинный мир можно положиться, а национальное достоинство и национальный суверенитет могут быть обеспечены сильными силами самообороны, способными победить врага», — сказал Ким в заявлении, опубликованном государственным Центральным информационным агентством Кореи после парада. .
По его словам, первой задачей его ядерных сил было «сдерживание войны», но если кто-то попытается «разоружить основные интересы нашей страны, у наших ядерных сил не будет иного выбора, кроме как выполнить свою вторую задачу». Он не стал вдаваться в подробности того, какой будет эта вторая миссия.
Для сравнения, в 2020 году компания провела всего четыре теста, а в 2021 году — восемь.
Среди испытаний этого года — запуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта, первое испытание этого оружия Северной Кореей более чем за четыре года.
Это развивающаяся история.
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