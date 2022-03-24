Северная Корея запустила первую предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету с 2017 года

По данным министерства обороны Японии, предполагаемая межконтинентальная баллистическая ракета поднялась на высоту 6000 километров (3728 миль) и 1080 километров (671 миля) с временем полета 71 минута, прежде чем в четверг приводнилась в водах у западного побережья Японии.

Заместитель министра обороны Японии Макото Оники заявил журналистам в четверг, что всплеск может свидетельствовать о «новом типе межконтинентальных баллистических ракет», что может свидетельствовать о том, что Северная Корея близка к разработке оружия, способного нацелиться на Соединенные Штаты.

Соединенные Штаты присоединились к своим союзникам Южной Корее и Японии, которые решительно осудили запуск в четверг и призвали Северную Корею воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий.

Президент США Джо Байден в настоящее время находится в Бельгии, где он присутствует на саммите G7 вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Встреча является частью серии встреч, в том числе внеочередного саммита НАТО, поскольку западные лидеры стремятся согласовать свои ответы на жестокое вторжение России в Украину. Заседание Европейского совета также состоится в четверг.

По мнению аналитиков, недавняя волна северокорейских ракетных испытаний свидетельствует о том, что лидер страны Ким Чен Ын пытается показать все более неспокойному миру, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние.

«Северная Корея не хочет, чтобы ее игнорировали, и может попытаться воспользоваться глобальной озабоченностью войной на Украине, чтобы диктовать свой статус государства, обладающего ядерным оружием», — заявил Лев Эрик Исли, доцент международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле. CNN.

«Северная Корея не близка к инициированию агрессии в масштабах вторжения России в Украину. Но амбиции Пхеньяна также выходят за рамки самообороны, поскольку он хочет ниспровергнуть порядок безопасности в послевоенной Азии», — добавил Исли.

Тест в четверг также состоится всего через две недели после Южной Кореи. избрал нового консервативного президента, Юн Сок Ёль, ожидается, что он займет более жесткую позицию в отношении Северной Кореи, чем уходящий президент Мун Чжэ Ин.

В ответ на предполагаемое испытание межконтинентальной баллистической ракеты в четверг южнокорейские военные впервые с 2017 года запустили несколько предупредительных ракет, говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов (JCS), направленном журналистам.

«Наши военные следят за передвижениями северокорейских военных и подтвердили, что у нас есть возможность и позиция для нанесения ударов по первоначальному месту запуска ракет и объектам управления и поддержки в любое время, когда Северная Корея запускает ракету», — заявил Объединенный комитет начальников штабов. .

провокационная акция

Аналитики говорят, что Северная Корея, по-видимому, провела в четверг так называемое верхнее ракетное испытание. «Это тактика, которую они часто используют для тестирования систем большой дальности без провокационных полетов над другой страной», — сказал Джозеф Демпси, научный сотрудник в области обороны и военного анализа в Международном институте стратегических исследований в Лондоне.

Он сказал, что предварительные данные для испытаний в четверг предполагают, что это может быть Hwasong-17, межконтинентальная баллистическая ракета, которая намного больше, чем Hwasong-15, испытанная в 2017 году.

Ким Дон Юп, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, сказал, что данные свидетельствуют о том, что ракета, выпущенная в четверг, может иметь максимальную дальность около 15 000 километров (9 320 миль), что теоретически делает ее в пределах досягаемости континентальной части Соединенных Штатов, в зависимости от от веса БЧ.Которую понесешь — и дальше Хвасон-15 примерно на 3000 километров (1864 мили).

Несмотря на потенциально расширенный масштаб, Ким сказал, что Пхеньяну еще предстоит доказать, что он может освоить технологию, необходимую для того, чтобы боеголовка могла успешно вернуться в атмосферу Земли на последних этапах полета.

ответ США

Вероятно, на это направлены и другие недавние пуски Пхеньяна, 26 февраля и 4 марта. Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты Об этом ранее в этом месяце сообщило министерство обороны США.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе объявило ранее в этом месяце, что США наращивают «разведывательную деятельность, готовность и наблюдение», связанные с Северной Кореей после недавних запусков ракет.

Этот шаг является сигналом администрации Байдена о том, что ей необходимо укрепить свою военную позицию, чтобы обеспечить защиту Соединенных Штатов и их союзников в регионе, таких как Южная Корея и Япония, от ракетных испытаний Северной Кореи.

Командование заявило, что «приказано усилить разведывательно-наблюдательную и разведывательную деятельность в Желтом море, а также повысить боеготовность сил противоракетной обороны в регионе».

Ранее в этом месяце американские военные провели учения на Корейском полуострове и вокруг него, чтобы продемонстрировать свою готовность после активности Северной Кореи, включая имитацию систем противоракетной обороны.

35-я бригада ПВО армии США переместилась в удаленное место, «заняв свою оборонительную позицию военного времени, установив ракетный комплекс Patriot и проводя операции противовоздушной и противоракетной обороны в моделируемом боевом сценарии», — говорится в пресс-релизе вооруженных сил США в Корее.

В море истребители F-35 и F/A-18 поднялись в воздух с авианосца USS Abraham Lincoln вместе с средствами ВВС США, дислоцированными в этом регионе, для демонстрации силы в Желтом море у западного побережья Южной Кореи. к заявлению, опубликованному Седьмым флотом ВМС США в Японии.

Эта история была обновлена, чтобы уточнить местонахождение ракеты.