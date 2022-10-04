Северная Корея запустила ракету над Японией, остановила поезда и выпустила предупредительное сообщение

СЕУЛ/ТОКИО (Рейтер) — Северная Корея, вооруженная ядерным оружием, во вторник впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией, в результате чего местные жители были вынуждены укрыться, а движение поездов на севере Японии было временно приостановлено.

Японское правительство предупредило граждан, чтобы они укрылись, поскольку ракета, похоже, пролетела над его территорией и настигла его, прежде чем упасть в Тихий океан. В нем заявили, что не применяли никаких защитных мер для уничтожения ракеты, которая впервые с 2017 года пролетела над Японией из Северной Кореи.

«Серия действий Северной Кореи, в том числе ее неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества и представляют собой серьезный вызов всему международному сообществу, включая Японию», — заявил официальный представитель правительства Японии Хирокадзу. . Мацуно на пресс-конференции.

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Он сказал, что ракета пролетела 4600 километров (2850 миль) на максимальной высоте 1000 километров.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что это, по-видимому, баллистическая ракета средней дальности (БРСД), запущенная из северокорейской провинции Джаганг. Северная Корея использовала эту провинцию для запуска нескольких недавних испытаний, в том числе нескольких ракет, которые, как она утверждала, были «гиперзвуковыми».

Оплатить тест Восточно-японская железнодорожная компания (9020.Т) Японская телекомпания NHK сообщила, что движение поездов в северных регионах приостановлено. Мацуно сказал, что сообщений о повреждениях самолетов или кораблей от ракеты не поступало.

испытание в реальном мире

Ким Дон Юб, бывший офицер ВМС Южной Кореи, сказал, что первоначальные данные о полете, объявленные Южной Кореей и Японией, предполагают, что ракета могла быть БРСД Hwasong-12, которую Северная Корея раскрыла в 2017 году в рамках своего угрожающего плана нанесения удара. Гуам. который сейчас учится в университете Кённам.

Hwasong-12 использовался в испытаниях 2017 года, которые пролетели над Японией, и Ким отметил, что он также был испытан для запуска из провинции Джаганг в январе.

Аналитики говорят, что волна ракетных испытаний Северной Кореи помогает увеличить боеспособность ее вооружений, развивать новые возможности и посылает сигнал о том, что разработка ее оружия является суверенным правом, которое должно быть принято миром.

Программы Северной Кореи по ядерному и ракетному оружию запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, которые ввели санкции против Северной Кореи.

Многие из испытаний баллистических ракет Северной Кореи проводятся по «поднятой траектории», которая отправляет их высоко в космос, но приводит к точке падения недалеко от места запуска, избегая полетов своих соседей.

Стрельба над Японией позволяет северокорейским ученым испытывать ракеты в более реалистичных условиях, сказал Анкит Панда из базирующегося в США Фонда Карнеги за международный мир.

«По сравнению с обычной очень высокой траекторией это позволяет им подвергать возвращаемый аппарат большой дальности тепловым нагрузкам и атмосферному давлению при входе в атмосферу, которые более характерны для условий, которые они выдержали бы в реальном мире», — сказал он.

«Политически это сложно: ракета в значительной степени вылетает из атмосферы, когда она находится над Японией, но японская общественность явно обеспокоена получением предупреждений о возможности появления северокорейской ракеты».

политическая критика

Последний пуск стал пятым за 10 дней для Пхеньяна на фоне демонстрации военной мощи Соединенными Штатами и Южной Кореей, которые на прошлой неделе провели трехсторонние противолодочные учения с японскими военно-морскими силами.

Южная Корея в субботу организовала собственный парад передового оружия в честь Дня вооруженных сил, включая системы залпового огня, баллистические ракеты, основные боевые танки, беспилотники и истребители F-35.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал испытание «безрассудным» и сказал, что оно вызовет решительную реакцию со стороны вооруженных сил его страны, союзников и международного сообщества.

Южнокорейские законодатели заявили на прошлой неделе, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям, которые она может провести где-то между съездом Коммунистической партии Китая в этом месяце и промежуточными выборами в США в ноябре.

«Поэтому я думаю, что очень сложный период, предшествовавший 20-му съезду партии, не был достаточно чувствительным в Пхеньяне, чтобы предотвратить или хотя бы отсрочить его», — сказал Джон Делури из Университета Йонсей в Сеуле в посте о запуске ракеты во вторник. в Твиттере.

Выступая перед журналистами в Токио, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал действия Северной Кореи «варварскими» и заявил, что правительство продолжит сбор и анализ информации.

Во время онлайн-мероприятия, организованного Институтом корейско-американских исследований, Дэниел Креттенбринк, главный дипломат США по Восточной Азии, сказал, что запуск над Японией был «неудачным» и «непродуктивным путем вперед».

«Мы открыты для дипломатии с Северной Кореей, (но) для танго требуется больше двух человек», — сказал он. «Мы оставим эту дверь открытой, но твердо ответим на эту растущую угрозу», — добавил он.

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Дополнительные репортажи Хёнхи Шин и Джош Смит в Сеуле, Чанг-Ран Ким и Кантаро Комия в Токио; Автор Джош Смит. Монтаж Лесли Адлер, Крис Риз, Линкольн Фест и Джерри Дойл

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