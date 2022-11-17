Северная Корея запустила ракету после предупреждения США о «жестоких» действиях

(Блумберг) — В четверг Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету в воды у своего восточного побережья после того, как предупредила Соединенные Штаты о «жестоких» действиях, если они продолжат проводить совместные военные учения с союзниками в регионе.

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности примерно в 10:48 из провинции Канвондо. Это было его первое ракетное испытание примерно за неделю, и оно дополняет отчет о более чем 60 запусках баллистических ракет в этом году — вопреки резолюциям ООН, запрещающим Пхеньяну такие пуски.

Испытание состоялось вскоре после того, как министр иностранных дел Чхве Сон Хи выступил с заявлением, в котором говорилось, что Пхеньян ответит военным путем, если Соединенные Штаты продолжат работать со своими союзниками над совместными учениями, включая учения, для сдерживания Северной Кореи.

«Чем больше Соединенные Штаты будут заинтересованы в усилении расширенного сдерживания своих союзников и чем больше они будут усиливать провокационную и лживую военную деятельность на Корейском полуострове и в регионе, тем более яростным будет военный ответ КНДР», — говорится в сообщении. в заявлении. В заявлении государственных СМИ Северная Корея упоминается по ее официальному названию.

Северная Корея запускает баллистические ракеты, усиливая шквал бомб

Лидер Ким Чен Ын обострил напряженность до одного из самых высоких уровней за последние годы, запустив в последние недели ракетные залпы, в том числе первый из них через морскую границу с Южной Кореей, установленный после Корейской войны.

Ким находит место для усиления провокаций и проведения военных операций «око за око» против Соединенных Штатов и их союзников, в то время как администрация Байдена сосредотачивается на войне России на Украине. Россия и Китай, давние партнеры Северной Кореи, имеют право вето в Совете Безопасности ООН и не продемонстрировали намерения наказывать Кима дополнительными санкциями.

История продолжается

Северная Корея на протяжении десятилетий с опаской относилась к совместным военным учениям, считая их предвестником вторжения. Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея предупредили, что режим Кима, похоже, готов еще больше усилить напряженность, проведя первое испытание ядерной бомбы почти за пять лет.

— С помощью Шинхе Кан.

(Обновления с подробностями.)

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