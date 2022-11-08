Северная Корея отрицает отправку оружия в Россию

В письме, якобы отправленном с передовой губернатору области в России, бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России сообщили, что их бросили в «непонятный бой» в Донецкой области на востоке Украины.
Сообщение, опубликованное в понедельник в известном российском военном блоге, адресовано губернатору Приморского края.
«Опять нас бросили в непонятную схватку генерал Мурадов и его зять, соотечественник Ахметов, чтобы Мурадов заслужил награды за то, что он хорошо выглядел в глазах Герасимова. [Russia’s Chief of the General Staff],» Он сказал.
«В результате тщательно спланированной атаки «старших командиров» за последние четыре дня мы потеряли убитыми и ранеными около 300 человек, в том числе из МВД», — говорится в письме. «Мы потеряли 50% техники. Это одна наша бригада. Окружное командование с Ахметовым скрывает эти факты и искажает официальную статистику потерь, опасаясь ответственности».
В письме они спрашивали губернатора Олега Козымяко: «До каких пор таким посредственным исполнителям, как Мурадов и Ахмедов, будет позволено планировать боевые действия только для того, чтобы не отставать от вида и получать призы ценой стольких жизней?»
CNN не может подтвердить ни количество солдат, подписавших письмо, ни их звания, но Кодзимияко подтвердил, что получил письмо от солдат подразделения.
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