Северная Корея отрицает отправку оружия в Россию

Украинские солдаты ведут огонь из миномета по линии фронта возле Бахмута, Донецкая область, Украина, 6 ноября 2022 г. (Ирина Рыбакова/ВСУ/Reuters)

В письме, якобы отправленном с передовой губернатору области в России, бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России сообщили, что их бросили в «непонятный бой» в Донецкой области на востоке Украины.

Сообщение, опубликованное в понедельник в известном российском военном блоге, адресовано губернатору Приморского края.

«Опять нас бросили в непонятную схватку генерал Мурадов и его зять, соотечественник Ахметов, чтобы Мурадов заслужил награды за то, что он хорошо выглядел в глазах Герасимова. [Russia’s Chief of the General Staff],» Он сказал.

«В результате тщательно спланированной атаки «старших командиров» за последние четыре дня мы потеряли убитыми и ранеными около 300 человек, в том числе из МВД», — говорится в письме. «Мы потеряли 50% техники. Это одна наша бригада. Окружное командование с Ахметовым скрывает эти факты и искажает официальную статистику потерь, опасаясь ответственности».

В письме они спрашивали губернатора Олега Козымяко: «До каких пор таким посредственным исполнителям, как Мурадов и Ахмедов, будет позволено планировать боевые действия только для того, чтобы не отставать от вида и получать призы ценой стольких жизней?»

CNN не может подтвердить ни количество солдат, подписавших письмо, ни их звания, но Кодзимияко подтвердил, что получил письмо от солдат подразделения.