Северная Корея подтвердила испытание ракеты, которая может достичь Гуама, с дополнительными фотографиями из космоса

Эта серия фотографий была опубликована Центральным информационным агентством Кореи в понедельник, 1 января. 31 декабря 2022 года, призван показать запуск баллистической ракеты средней дальности накануне. Он включает в себя изображения, которые, как сообщается, были сделаны из космоса с помощью камеры, установленной на оружии. (ЦТАК)

КЭМП ХАМФРИС, Южная Корея. Государственное новостное агентство Северной Кореи в понедельник подтвердило, что оно успешно испытало баллистическую ракету средней дальности, способную достичь Гуама, территории Соединенных Штатов.

Центральное информационное агентство Кореи объявило, что в воскресенье страна запустила ракету «Хвасон-12» из северо-западной части Северной Кореи в сторону восточного побережья «из соображений безопасности северных стран».

По данным Центра стратегических и международных исследований, Hwasong-12 — это баллистическая ракета средней дальности с предполагаемой максимальной дальностью 2796 миль, что более чем достаточно для достижения Гуама. Впервые она была представлена ​​и последний раз испытана Северной Кореей в 2017 году, в том же году, когда коммунистический режим испытал свою первую межконтинентальную баллистическую ракету.

KCNA добавило, что камера, установленная на ракете, сделала снимок Земли из космоса.

Воскресный запуск знаменует собой седьмой раунд ракетных испытаний в январе. Спецификации ракеты делают ее самым смелым оружием, выпущенным Севером почти за пять лет, когда отношения США с коммунистическим режимом были на низком уровне.

США и Северная Корея обменялись горячими замечаниями в 2017 году, когда тогдашний президент Дональд Трамп пригрозил «огнём и яростью» северокорейскому лидеру развивающихся стран Ким Чен Ыну, в то время как Пхеньян дал понять, что планирует «обстреливать районы вокруг Гуама» из ракеты «Хвасон». -12 ракет.

На этом снимке от государственного Центрального информационного агентства Кореи лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствует на военном параде в Пхеньяне, сентябрь. 9, 2021. (ЦТАК) READ SpaceX вернула на Землю 4 астронавтов, завершив 200-дневное путешествие

Соседние страны подтвердили, что Северная Корея испытала ракету средней дальности в воскресенье утром. Военные Южной Кореи заявили, что обнаружили запуск около 7:52 утра и оценили, что ракета пролетела около 500 миль на высоте 1240 миль.

«Готовясь к дополнительным запускам, военные поддерживают состояние готовности, отслеживая соответствующие тенденции», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

После запуска главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что ракета находилась в воздухе около 30 минут, а затем приводнилась за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Такой насильственный запуск баллистической ракеты нарушает соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, и Япония выразила решительный протест Северной Корее, — заявил Мацуно в воскресенье. — Мы продолжим сбор информации для защиты жизни и имущества людей».

Министерство объединения Южной Кореи осудило последний пуск КНДР и назвало его «подрывом усилий» Южной Кореи и других стран по установлению мира на Корейском полуострове.

«Мы неоднократно призываем Северную Корею немедленно прекратить такие действия… и выйти на путь диалога и сотрудничества», — говорится в заявлении министерства в воскресенье.

Ранее Северная Корея обязалась «продолжать разработку мощных боеголовок» в качестве средства сдерживания «враждебных действий» США и их союзников.

«Практические боевые характеристики системы крылатых ракет большой дальности могли бы сыграть важную роль в повышении военного сдерживания страны», — говорится в опубликованной в пятницу статье ЦТАК.

Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как министерство финансов США ввело санкции против шести северокорейцев, россиянина и российской фирмы, подозреваемых в пособничестве оружейной программе режима. Представители ООН из США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании также осудили январские испытания оружия.