Северная Корея предупреждает Японию об «очень опасном» наращивании военной мощи

СЕУЛ (Рейтер) — Северная Корея во вторник осудила наращивание вооруженных сил Японии, изложенное в новой стратегии безопасности, предупредив, что Япония скоро увидит последствия своего опасного решения, а также намекнув на технические достижения в ее ракетах большой дальности. система.

А Япония на прошлой неделе объявила о своем крупнейшем наращивании военной мощи со времен Второй мировой войны, поскольку напряженность в отношениях с Китаем, враждебной Северной Кореей и вторжение России в Украину усилили страх перед войной.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Япония формализовала «возможности превентивного нападения» в своей новой стратегии, которая коренным образом изменит обстановку в области безопасности в Восточной Азии.

«КНДР еще раз демонстрирует, что она имеет право на твердые и решительные военные действия для защиты своего национального суверенитета, территориальной целостности и основных интересов ввиду сложности региональной безопасности, вызванной действиями Японии». Об этом говорится в заявлении, опубликованном Центральным информационным агентством Северной Кореи.

Представитель назвал Северную Корею инициалами ее официального названия — Корейская Народно-Демократическая Республика.

Пресс-секретарь заявил, что Япония поймет, что она «приняла очень неправильное и опасное решение», имея в виду «дрожащую дрожь, которую вы скоро почувствуете».

В этом году Северная Корея испытала беспрецедентное количество ракет, в том числе межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для достижения материковой части США вопреки международным санкциям.

Несколько северокорейских ракет пролетели над Японией или приземлились в водах вблизи Японии, что вызвало осуждение со стороны верного союзника Соединенных Штатов.

Представитель Северной Кореи также раскритиковал Соединенные Штаты за «усложнение и подстрекательство к плану перевооружения и повторного вторжения Японии», заявив, что Соединенные Штаты не имеют права ставить под сомнение обороноспособность Северной Кореи.

В отдельном заявлении Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, намекнула на технологические достижения в системе межконтинентальных баллистических ракет и осудила вопросы о том, что Северная Корея назвала попыткой разработать спутник-шпион.

В воскресенье Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности у своего восточного побережья в рамках того, что она назвала «важным» испытанием для разработки разведывательного спутника, которое она надеется завершить к апрелю.

Эксперты усомнились в уровне спутниковых технологий Северной Кореи, но Ким Ё Чжон высмеял вопросы и предположил, что технические возможности Северной Кореи включают в себя новые разработки межконтинентальных баллистических ракет.

Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальных баллистических ракет под крутым углом, и аналитики говорят, что нормальный угол пуска требует более сложной технологии, чтобы противостоять теплу, выделяемому при входе в атмосферу.

«Я могу прояснить их подозрения по этому поводу», — сказала Ким Ё Чжон. «Они сразу узнают, если мы запустим МБР на траектории стрельбы под реальным прямым углом».

Ким Ё Чжон отвергла любые угрозы новых санкций.

«В это время, когда наше право на существование и развитие находится под угрозой, как мы можем остановить наш прогресс из-за страха перед санкциями, через которые мы прошли так отвратительно, и не в первый раз», — сказала она.

Репортаж Су Хян Чхве и Шин Хён Хе. Монтаж: Линкольн Фист, Стивен Коутс, Роберт Перселл

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