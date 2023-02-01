Северные федерации покидают международные СМИ из-за России

КОПЕНГАГЕН, Дания (AFP). Группа профсоюзов журналистов Северных стран заявила во вторник, что покидает Международную федерацию журналистов, которую Норвежская ассоциация обвинила в неспособности отреагировать на присутствие российского медиа-союза в оккупированных регионах Украины.

В течение многих лет профсоюзы в Норвегии, Дании и Финляндии обвиняли IFJ в предполагаемой предвзятости, коррупции, недемократической практике и отсутствии прозрачности финансирования. И, по данным датской организации, Исландская федерация также вышла во вторник, в то время как ее шведская коллега заявила, что еще не решила выйти, но может сделать это на более позднем этапе.

Ситуация достигла апогея, когда «Международная федерация журналистов пассивно признала, что Российская Федерация обосновалась в нескольких оккупированных регионах Украины», — говорится в заявлении президента Норвежского союза журналистов Дага Идара Трегстада.

Трегстад ​​заявил, что IFJ продемонстрировала аналогичный подход к отколовшемуся грузинскому региону Абхазии, где Россия разместила военные базы после войны с Грузией в 2008 году. Москва признала Абхазию независимым государством, в то время как большая часть мира по-прежнему считает ее частью Грузии.

«Об этом было указано, но никаких действий предпринято не было. Мы не можем быть частью такой организации», — заявил Трогстад.

Президент датского профсоюза Тине Йохансен обвинила IFJ в том, что она «позволила члену Российской Федерации проводить агрессивный курс в Украине».

«Мы подходим к моменту, когда говорим, что больше не можем участвовать», — сказала она. «Это непростое решение, но мы не можем быть членами Международного синдиката журналистов, который прямо не предусматривает свободу прессы и чьи процессы выборов и принятия решений совсем не соответствуют нашим требованиям прозрачности».

Трегстад ​​и Йохансен также возражали против выбора IFJ Омана для проведения своей конференции в прошлом году, утверждая, что свобода прессы в стране Персидского залива очень ограничена.

Датская футбольная ассоциация сообщила, что скандинавские организации создали рабочую группу, чтобы гарантировать, что их члены смогут в будущем получать международные пресс-карты.

Федерация финских журналистов заявила, что он покинет IFJ 31 июля.

«Мы надеемся, что наш выход побудит другие организации-члены IFJ потребовать перемен», — сказал президент IFJ Хан Ахо.

Шведский союз журналистов заявил, что «не исключает выхода в конце этого года».

Она добавила, что шаг, предпринятый другими федерациями Северных стран, «необходимо проанализировать, прежде чем принимать решение.

Немедленной реакции со стороны Международной федерации журналистов, которая является крупнейшей организацией журналистов в мире и представляет 600 000 работников СМИ из 187 союзов и ассоциаций в более чем 140 странах, не последовало, согласно ее веб-сайту.