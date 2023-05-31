северокорейский спутник тонет в море с «поспешной» ошибкой; Ожидается больше запусков

[1/6] На опубликованной фотографии видно, что предположительно является частью ракеты-носителя, которая, по словам Северной Кореи, упала в море у западного побережья разделенного полуострова, Южная Корея, 31 мая 2023 года. Министерство обороны/Пост через REUTERS

СЕУЛ/ТОКИО (Рейтер) — Запуск северокорейского спутника в среду закончился неудачей, в результате чего ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море, сообщили государственные СМИ Северной Кореи, а южнокорейские военные заявили, что они обнаружили части ракеты-носителя. . .

Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что пуск новой ракеты «Чолима-1» не удался из-за нестабильности двигателя и топливной системы.

Этот полет стал шестой попыткой запуска спутника ядерной державой и первой с 2016 года. Он должен был вывести на орбиту первый северокорейский спутник-шпион.

Экстренные оповещения и краткие предупреждения об эвакуации вызвали некоторые районы Южной Кореи и Японии. Уведомления были отозваны без сообщений о каком-либо риске или вреде.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные проводят спасательную операцию по извлечению того, что, как считается, является частями ракеты-носителя.

Военные опубликовали изображения большого цилиндрического объекта, плавающего в море примерно в 200 километрах (124,27 мили) от западного прибрежного острова Иосондо.

Джордж Уильям Герберт, адъюнкт-профессор Центра исследований в области нераспространения и советник по ракетам, сказал, что на изображениях видна как минимум часть ракеты, включая «промежуточную» секцию, предназначенную для соединения с другой ступенью.

Скорее всего, это ракета на жидком топливе, добавил Герберт, скорее всего, круглый коричневый объект с топливным баком или окислителем внутри.

Министерство иностранных дел Японии заявило, что официальные лица из США, Японии и Южной Кореи провели телефонный разговор, в котором они «решительно осудили» запуск.

«Три страны будут сохранять бдительность с чувством безотлагательности», — говорится в заявлении.

Северная Корея заявила, что запустит свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня для усиления наблюдения за военной деятельностью США.

Южная Корея на прошлой неделе впервые вывела спутники на орбиту с помощью ракеты отечественной разработки и производства, а Китай во вторник отправил трех астронавтов на свою космическую станцию ​​в рамках смены экипажа.

Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что северокорейская ракета упала в море «после потери тяги из-за ненормальной работы двигателя второй ступени», что является необычно откровенным признанием Северной Кореей технического сбоя.

KCNA заявило, что Национальное управление аэрокосмического развития (НАДА) в Пхеньяне расследует «серьезные дефекты» и примет меры по их устранению перед вторым запуском в кратчайшие сроки.

Южнокорейский депутат заявил со ссылкой на разведывательное управление своей страны, что Северная Корея, похоже, ускорила запуск своего спутника после недавнего запуска Сеулом космической ракеты.

Депутат Ю Сан Бом заявил журналистам, что северокорейский лидер, как полагают, заметил запуск и что Пхеньяну может потребоваться как минимум несколько недель, чтобы решить проблемы с ракетами.

«Даже если этот запуск спутника был неудачным, сам генеральный секретарь Ким Чен Ын ясно дал понять, что этот спутник — первый из многих», — сказал Ацухито Исодзаки, профессор северокорейских исследований в Университете Кейо в Японии. Это не будет концом этих усилий».

Это была редкая возможность для Южной Кореи восстановить часть северокорейской ракеты и, возможно, даже спутник, сказал Ли Чун Гюн, почетный научный сотрудник Института научно-технической политики в Южной Корее. Аналитики говорят, что способность Северной Кореи создавать передовые спутники остается недоказанной.

Северная Корея заявила в заявлениях, предоставленных международным властям перед запуском, что ракета полетит на юг, а другие ступени и обломки, как ожидается, упадут над Желтым морем и в Тихий океан.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в столице Южной Кореи Сеуле около 6:32 утра (21:32 по Гринвичу, вторник), когда город предупредил граждан о необходимости подготовиться к возможной эвакуации. В последующих оповещениях говорилось, что предупреждение города было неверным.

«Я так сильно запаниковала», — сказала 33-летняя Ли Гуйюнь, жительница города с населением около 10 миллионов человек, которая собиралась укрыться в подвале со своим маленьким ребенком, прежде чем узнала, что это была ложная тревога.

Японское правительство также выпустило систему экстренного вещания J-Alert, предупреждающую жителей южной префектуры Окинавы о необходимости укрыться в помещении рано утром в среду.

Позже в нем заявили, что ракета не полетит на территорию Японии, и сняли предупреждения. На этой неделе Япония пообещала сбить любую ракету, которая угрожает ее территории.

Ракетная техника

белый дом осужден Запуск с использованием технологии баллистических ракет Она сказала, что оценивает ситуацию в координации с союзниками.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что северокорейская ракета исчезла с радаров над Желтым морем и не достигла космоса.

Он сказал, что Япония решительно осуждает запуск и подала жалобу в Пхеньян по дипломатическим каналам в Пекине.

Пресс-секретарь сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил запуск, отметив, что любой запуск Пхеньяном с использованием технологий баллистических ракет нарушает резолюции Совета Безопасности.

Дополнительные репортажи Хёнхи Шин, Джу Мин Пак, Хёнсу Йим и Джош Смит в Сеуле, Чангран Ким, Кантаро Комия в Токио и Эд Дэвис в Сиднее; Дополнительный репортаж Дэвида Бранстрема и Канишки Сингха из Вашингтона. Монтаж: Крис Риз, Сонали Пол, Кристиан Шмоллингер, Джерри Дойл и Саймон Кэмерон Мур.

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