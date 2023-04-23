Сегодняшнее слово: вот ответ, подсказки на 23 апреля

Ах, воскресенье наконец. И что может быть лучше, чем расслабиться с совершенно новым Уордл? Мы здесь, как всегда, чтобы помочь с нашими экспертами Уордл Совет и решение.

Если вы предпочитаете, чтобы вам просто сказали ответ, вы можете прокрутить эту статью до конца 23 апреля. Уордл слово, которое нужно раскрыть. Но если вы предпочитаете работать с этим самостоятельно, продолжайте читать некоторые подсказки, советы и стратегии, которые помогут вам.

где Уордл происходит от?

Первоначально созданный инженером Джошем Уордлом в качестве подарка своему партнеру, Уордл(Откроется в новой вкладке) Он быстро распространился и стал международным явлением, в которое каждый день играют тысячи людей по всему миру. альтернатива Уордл Появились даже фанатские версии, в том числе Battle Royale СсоритьсяМузыкальная игра на определение препятствиеи вариации, такие как Дердл И Кордл Заставляет угадывать сразу несколько слов.

Уордл Со временем он стал настолько популярен, что его купили Нью-Йорк Таймса создатели TikTok даже транслируют свою игру.

Не через день? Вот Уордл Ответ от 22 апреля.

Что самое лучшее Уордл стартовое слово?

Лучшее Уордл Начало слова — то, которое приносит радость вашему сердцу. Но если то, что приносит вам радость, — это стратегия, у нас есть несколько идей, которые помогут вам выбрать слово, которое может помочь вам быстрее найти решение. Один из советов — выбрать слово, которое включает как минимум две разные гласные, а также некоторые распространенные согласные, такие как S, T, R или N.

Что случилось Уордл Архивы?

Полный архив прошлого Уордл Головоломки были доступны для всех, чтобы развлекаться в любое время. К сожалению, с тех пор он был удален, а создатель сайта заявил, что это было сделано по запросу. Нью-Йорк Таймс.

Он Уордл становится тяжелее?

Вы можете чувствовать Уордл Это становится сложнее, но на самом деле это не сложнее, чем когда вы только начали. Вы можете запустить УордлТем не менее, сложный режим, если вам нужно больше испытаний.

Почему существует два разных типа Уордл ответ несколько дней?

Хотя это обычно Уордл Он будет принимать только одно правильное решение в день, иногда бунтуя против правила и считая приемлемыми два разных ответа. Это связано с изменениями Нью-Йорк Таймс сделано для Уордл После этого у меня появилась игра-головоломка.

в раз С тех пор он добавил свой собственный обновленный список слов, поэтому это должно происходить реже, чем раньше. Чтобы избежать путаницы, лучше всего обновить браузер, прежде чем попасть в новую головоломку.

Вот скрытый совет на сегодня Уордл Отвечать:

Подумайте об открытии вещей и удалении вещей.

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нет! не сегодня.

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Наконец-то мы собираемся раскрыть ответ сегодня УордлТак что ваши предположения сейчас!

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Не расстраивайтесь, если на этот раз у вас не получится. красота Уордл Разве что на следующий день всегда можно попробовать что-то новое, и мы вернемся сюда с более полезными подсказками и подсказками.