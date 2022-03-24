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Сегодняшняя речь Байдена: президент хочет, чтобы Россию исключили из G-20, надеется посетить беженцев в Польше

24 марта, 2022
Toma Kulikov

Джо Байден говорит о «Новом мировом порядке» в обращении за круглым столом для бизнеса

Президент Джо Байден хочет, чтобы Россия была исключена из G-20, но подчеркнул, что это решение организации, добавив, что альтернативой было бы присутствие Украины в качестве наблюдателя.

Байден выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после встреч с лидерами альянса и Большой семерки в необычный день саммитов в Брюсселе по поводу вторжения в Украину.

Президент также сказал, что предупредил Китай не помогать России и не рисковать ее экономикой; Будет соответствующий ответ на применение химического оружия; И что он, скорее всего, завтра посетит беженцев на польской границе.

Байден сейчас встречается с Европейским советом в день, посвященный союзническому единству.

Встречи в четверг будут посвящены координации с союзниками по НАТО военной помощи Украине, новых санкций в отношении России и укрепления обороны в Восточной Европе. Соединенные Штаты также официально обвинили российские войска в совершении военных преступлений на Украине.

Соединенные Штаты также объявили, что примут 100 000 беженцев, перемещенных в результате российского вторжения, — это один из крупнейших приемов беженцев в стране за последние годы.

Последние опросы показывают, что дома большинство американцев хотят, чтобы президент занял более жесткую позицию в отношении России, а его популярность не изменилась с начала конфликта в Европе.

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ФБР публикует объявления с геотаргетингом для вербовки недовольных россиян

Федеральное Бюро Расследований (ФБРПытается завербовать недовольных россиян в президенты Президент России Владимир ПутинВторжение Украина Через таргетированную рекламу в социальных сетях в Вашингтон, округ Колумбия.

а Вашингтон пост Передача Опубликовано в среду говорится, что объявления с географическим таргетингом появились на ФейсбукИ Google А Твиттер прямо у посольства, но не тогда, когда стоишь на определенном расстоянии.

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Об этом сообщает Шравасти Дасгупта.

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 20:40

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Министр обороны разговаривает со своим украинским коллегой

Министр обороны Ллойд Остин сообщил в Твиттере, что разговаривал со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов.

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 20:25

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Канада увеличит экспорт нефти

В четверг Канада объявила, что увеличит экспорт нефти примерно на пять процентов, чтобы помочь решить проблему нехватки предложения на Западе.

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 20:10

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Согласно новому опросу, американцы хотят, чтобы Байден был более жестким в отношении России, поскольку рейтинги одобрения остаются на прежнем уровне.

Большинство американцев хотят Джо Байден Занять более жесткую позицию при ответе РоссияВторжение Украина Согласно новому опросу, проведенному Служба новостей и исследования NORC по связям с общественностью.

Результаты, опубликованные в четверг, показали, что 56 процентов респондентов считают, что реакция президента на это Президент России Владимир ПутинАтака Украины была недостаточно жесткой: только 36 процентов считают ее правильной, а шесть процентов считают ее слишком жесткой.

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 20:00

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Альтернативы дипломатии лицом к лицу нет

Посол США в НАТО Джулиан Смит написал в Твиттере: «Нет альтернативы дипломатии лицом к лицу, и союзники по НАТО полны решимости привлечь Путина к ответственности, поскольку мы продолжаем помогать Украине и укреплять наши силы сдерживания и обороны».

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 19:45

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Байден встретился с премьер-министром Италии

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 19:29

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Судья Брейер говорит, что Кларенс Томас в порядке после госпитализации

Судья Верховного суда Стивен Брейер заявил, что его коллега Кларенс Томас находится в «хорошем» состоянии после того, как консервативное правосудие было госпитализировано с травмой.

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«Я думаю, что он в порядке», мистер Брейер. Рассказывать ТМЗ На короткой встрече в среду в Вашингтоне, округ Колумбия.

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 19:15

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Генеральный прокурор Техаса объявил Неделю гордости незаконной

так как Гордость Неделя начинается в час Техас Школа, генеральный прокурор штата объявил все мероприятие незаконным.

В строгом письме к Остин Независимая районная школа — это слишком Опубликовано в Твиттере — Генеральный прокурор Кен Пэкстон Упомянутый праздник в течение недели ЛГБТК Студенты нарушают законы штата против преподавания «человеческой сексуальности» без разрешения родителей.

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 18:45

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Военные командиры США пытались связаться со своими российскими коллегами, но на звонки не отвечали

Линии сообщения между вершиной Пентагон С тех пор чиновники и их российские коллеги хранят бред мрака Россия Она начала свое неоправданное вторжение Украина В прошлом месяце он поставил две мировые ядерные сверхдержавы под угрозу неверной характеристики движений спецназа друг друга и разведки с потенциально катастрофическими последствиями.

Военные командиры США пытались связаться со своими российскими коллегами, но на звонки не отвечали

Линии связи между высшими должностными лицами министерства обороны США и их российскими коллегами исчезли с тех пор, как Россия начала неспровоцированное вторжение в Украину в прошлом месяце, что поставило две мировые ядерные сверхдержавы под угрозу неверной характеристики действий спецназа друг друга и учений с потенциально ужасными последствиями.

Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 18:20

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Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 18:12

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