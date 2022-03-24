Сегодняшняя речь Байдена: президент хочет, чтобы Россию исключили из G-20, надеется посетить беженцев в Польше

Джо Байден говорит о «Новом мировом порядке» в обращении за круглым столом для бизнеса
Президент Джо Байден хочет, чтобы Россия была исключена из G-20, но подчеркнул, что это решение организации, добавив, что альтернативой было бы присутствие Украины в качестве наблюдателя.
Байден выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после встреч с лидерами альянса и Большой семерки в необычный день саммитов в Брюсселе по поводу вторжения в Украину.
Президент также сказал, что предупредил Китай не помогать России и не рисковать ее экономикой; Будет соответствующий ответ на применение химического оружия; И что он, скорее всего, завтра посетит беженцев на польской границе.
Байден сейчас встречается с Европейским советом в день, посвященный союзническому единству.
Встречи в четверг будут посвящены координации с союзниками по НАТО военной помощи Украине, новых санкций в отношении России и укрепления обороны в Восточной Европе. Соединенные Штаты также официально обвинили российские войска в совершении военных преступлений на Украине.
Соединенные Штаты также объявили, что примут 100 000 беженцев, перемещенных в результате российского вторжения, — это один из крупнейших приемов беженцев в стране за последние годы.
Последние опросы показывают, что дома большинство американцев хотят, чтобы президент занял более жесткую позицию в отношении России, а его популярность не изменилась с начала конфликта в Европе.
ФБР публикует объявления с геотаргетингом для вербовки недовольных россиян
Федеральное Бюро Расследований (ФБРПытается завербовать недовольных россиян в президенты Президент России Владимир ПутинВторжение Украина Через таргетированную рекламу в социальных сетях в Вашингтон, округ Колумбия.
а Вашингтон пост Передача Опубликовано в среду говорится, что объявления с географическим таргетингом появились на ФейсбукИ Google А Твиттер прямо у посольства, но не тогда, когда стоишь на определенном расстоянии.
Об этом сообщает Шравасти Дасгупта.
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 20:40
Министр обороны разговаривает со своим украинским коллегой
Министр обороны Ллойд Остин сообщил в Твиттере, что разговаривал со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов.
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 20:25
Канада увеличит экспорт нефти
В четверг Канада объявила, что увеличит экспорт нефти примерно на пять процентов, чтобы помочь решить проблему нехватки предложения на Западе.
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 20:10
Согласно новому опросу, американцы хотят, чтобы Байден был более жестким в отношении России, поскольку рейтинги одобрения остаются на прежнем уровне.
Большинство американцев хотят Джо Байден Занять более жесткую позицию при ответе РоссияВторжение Украина Согласно новому опросу, проведенному Служба новостей и исследования NORC по связям с общественностью.
Результаты, опубликованные в четверг, показали, что 56 процентов респондентов считают, что реакция президента на это Президент России Владимир ПутинАтака Украины была недостаточно жесткой: только 36 процентов считают ее правильной, а шесть процентов считают ее слишком жесткой.
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 20:00
Альтернативы дипломатии лицом к лицу нет
Посол США в НАТО Джулиан Смит написал в Твиттере: «Нет альтернативы дипломатии лицом к лицу, и союзники по НАТО полны решимости привлечь Путина к ответственности, поскольку мы продолжаем помогать Украине и укреплять наши силы сдерживания и обороны».
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 19:45
Байден встретился с премьер-министром Италии
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 19:29
Судья Брейер говорит, что Кларенс Томас в порядке после госпитализации
Судья Верховного суда Стивен Брейер заявил, что его коллега Кларенс Томас находится в «хорошем» состоянии после того, как консервативное правосудие было госпитализировано с травмой.
«Я думаю, что он в порядке», мистер Брейер. Рассказывать ТМЗ На короткой встрече в среду в Вашингтоне, округ Колумбия.
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 19:15
Генеральный прокурор Техаса объявил Неделю гордости незаконной
так как Гордость Неделя начинается в час Техас Школа, генеральный прокурор штата объявил все мероприятие незаконным.
В строгом письме к Остин Независимая районная школа — это слишком Опубликовано в Твиттере — Генеральный прокурор Кен Пэкстон Упомянутый праздник в течение недели ЛГБТК Студенты нарушают законы штата против преподавания «человеческой сексуальности» без разрешения родителей.
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 18:45
Военные командиры США пытались связаться со своими российскими коллегами, но на звонки не отвечали
Линии сообщения между вершиной Пентагон С тех пор чиновники и их российские коллеги хранят бред мрака Россия Она начала свое неоправданное вторжение Украина В прошлом месяце он поставил две мировые ядерные сверхдержавы под угрозу неверной характеристики движений спецназа друг друга и разведки с потенциально катастрофическими последствиями.
Военные командиры США пытались связаться со своими российскими коллегами, но на звонки не отвечали
Линии связи между высшими должностными лицами министерства обороны США и их российскими коллегами исчезли с тех пор, как Россия начала неспровоцированное вторжение в Украину в прошлом месяце, что поставило две мировые ядерные сверхдержавы под угрозу неверной характеристики действий спецназа друг друга и учений с потенциально ужасными последствиями.
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 18:20
Оливер О’Коннелл24 марта 2022 г. 18:12
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».