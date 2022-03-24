Сегодняшняя речь Байдена: президент хочет, чтобы Россию исключили из G-20, надеется посетить беженцев в Польше

Джо Байден говорит о «Новом мировом порядке» в обращении за круглым столом для бизнеса

Президент Джо Байден хочет, чтобы Россия была исключена из G-20, но подчеркнул, что это решение организации, добавив, что альтернативой было бы присутствие Украины в качестве наблюдателя.

Байден выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после встреч с лидерами альянса и Большой семерки в необычный день саммитов в Брюсселе по поводу вторжения в Украину.

Президент также сказал, что предупредил Китай не помогать России и не рисковать ее экономикой; Будет соответствующий ответ на применение химического оружия; И что он, скорее всего, завтра посетит беженцев на польской границе.

Байден сейчас встречается с Европейским советом в день, посвященный союзническому единству.

Встречи в четверг будут посвящены координации с союзниками по НАТО военной помощи Украине, новых санкций в отношении России и укрепления обороны в Восточной Европе. Соединенные Штаты также официально обвинили российские войска в совершении военных преступлений на Украине.

Соединенные Штаты также объявили, что примут 100 000 беженцев, перемещенных в результате российского вторжения, — это один из крупнейших приемов беженцев в стране за последние годы.

Последние опросы показывают, что дома большинство американцев хотят, чтобы президент занял более жесткую позицию в отношении России, а его популярность не изменилась с начала конфликта в Европе.