Сегодня запланирован двухдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индию.

Сегодня планируется начало двухдневного визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индию. (Файл)

Нью-Дели:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен начать свой двухдневный двусторонний визит в понедельник, что даст возможность обсудить аспекты двусторонних отношений и провести обзор подготовки к ежегодному саммиту между Индией и Россией, который состоится в конце этого года.

«5-6 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели он проведет переговоры с министром иностранных дел», – сообщил ранее в Twitter министр иностранных дел С.Джайшанкар.

Представитель министерства иностранных дел Ариндам Баки сказал, что этот вопрос станет уникальной возможностью для обсуждения ключевых аспектов двусторонних отношений, обзора подготовки к следующему ежегодному саммиту между Индией и Россией и обсуждения региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

По сообщению посольства России в Индии, «иностранные лидеры обсудят текущее состояние двусторонних отношений, в том числе подготовку встречи на высшем уровне в этом году по сотрудничеству в борьбе с эпидемией. Оценит межличностные подходы».

«Особое и привилегированное стратегическое партнерство с Индией является одним из приоритетов внешней политики России», – говорится в заявлении.

Стороны развивают серьезный политический диалог, торгово-экономические, а также военно-технические, научные, культурные и гуманитарные связи.

«Накоплен опыт широкого спектра плодотворного сотрудничества. Возрастает интерес индийского бизнеса к Дальнему Востоку и другим регионам России», – говорится в сообщении.

Глава МИД России также готов реализовать итоги 20-го российско-индийского саммита, прошедшего во Владивостоке в сентябре прошлого года.

«Руководители министерств иностранных дел России и Индии обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие с #UN, #SCO и #BRICS, возглавляемыми Индией в этом году, а также с #RIC. Важно Будут обсуждены темы, связанные с ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Афганистане », – сказано в сообщении.

Изюминкой этой двусторонней встречи является разделение единого видения формирующейся полицентричной модели мирового порядка, создание стратегической федерации между двумя сторонами, реформа глобального управления и усиление центральной координирующей роли ООН в международных делах.

После Индии господин Лавров 6-7 апреля посетит Пакистан.

Во время визита министра иностранных дел Харша Вардана в Шри-Ланку в феврале этого года министр иностранных дел России посетил Индию, где встретился с Лавровым, чтобы обсудить более широкое особое и привилегированное стратегическое партнерство между двумя странами и пути его дальнейшего укрепления.

Он сказал, что Индия обсудила ряд региональных и международных вопросов, включая сотрудничество с ООН и СБ ООН, постоянным членом которого в настоящее время является Индия.