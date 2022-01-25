«Сегодня меня это обеспокоило», — говорит Росси о «скучном» комментарии.

Даниил Медведев извинился перед соперником Максимом Крисси после того, как он выразил свое недовольство американским подростком во время его матча четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Кресси играет на подаче и подборе, и чувства Медведева угрожают угаснуть после того, как он проиграл третий сет, но он оставался достаточно спокойным, чтобы выиграть 6-2 7-6 (7-4), 6-7 (4-7), 7-5.

В начале четвертого сета титульный фаворит Медведев кричал: «Это слишком скучно», в то же время набрасываясь на свое невезение, когда Крисси неоднократно попадал в линии с большими очками.

Медведев был известен своей упрямостью, но сожалел о своем послематчевом поведении и рассказал, что раздражение было отчасти вызвано тем, что он больше не играл на Rod Laver Arena Central.

«Сегодня я был действительно взбешен из-за некоторых вещей. Я работаю над собой, поэтому мне удалось победить и сохранить хладнокровие, насколько я могу, потому что иногда я даже более сумасшедший, чем сегодня ». — сказал второй автор.

«Сегодня я чувствовал себя немного несовершенным по нескольким причинам. Прежде всего, я действительно не знаю, что мне делать, чтобы играть на центральных кортах турниров Большого шлема, потому что я выиграл последний турнир Большого шлема. Я здесь лучший посев и играть против Максима мне будет легче Род Лейвер — Больше места.

«Я был, видите ли, по-настоящему без ума от этого, и я думаю, что то, что произошло дальше, было следствием этого, я очень сожалею об этом Максиму. Я был так расстроен сегодня, назовем это так».

Медведев, которому потребовалось медицинское время для лечения нижней части спины, также был расстроен тем, что ему не разрешили сделать перерыв на туалет после первого сета, не ограничив при этом его шансы сменить сет позже, и в итоге его направили. разочарование по отношению к Крисси.

Медведев добавил: «Сегодня я не очень доволен своим настроем, потому что был немного груб с Максимом, который провел действительно хороший матч. В то же время я не единственный игрок, который делает это, чтобы попытаться получить в голову моего противника.

«Это также может оттолкнуть меня от моей игры, которая сразу же, когда я что-то кричала, или говорила о чем-то, или была чем-то недовольна, я пыталась полностью сосредоточиться на месте и старалась не думать об этом, когда я играть».

История продолжается

В четвертьфинале Медведев сыграет с девятым сеяным Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в четвертьфинал против Марина Чилича 2–6, 7–6 (7), 6–2, 7–6 (4). претендовать на свой третий титул подряд.

21-летний спортсмен присоединяется к своему другу и соотечественнику Денису Шаповалову, который в воскресенье победил Александра Зверева в четвертьфинале.

Статья Новости Даниила Медведева: «Сегодня меня это насторожило», — говорит Росси о «скучном» комментарии Впервые появился на Tennis365.com.