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Сегодня последний день, когда можно использовать Dark Sky на iOS, прежде чем он закроется.

1 января, 2023
Artem Sokolov

Пришло время попрощаться с Dark Sky. Почти через два года после Apple И более чем через год после объявления о скором закрытии Dark Sky вот-вот прекратит свою деятельность. С сентября есть уведомление в приложении Программа перестанет работать 1 января 2023 года. В сентябре Apple также удалила Dark Sky из App Store ().

Если вы ищете альтернативу, стоит вернуться к приложению Apple Weather, прежде чем идти в App Store. Назад , компания постепенно включила технологию Dark Sky в свои первоначальные предложения. Например, приложение «Погода» теперь включает оповещения об осадках на следующий час — функция, непосредственно вдохновленная Dark Sky. Однако, если вы полны решимости попробовать стороннюю альтернативу, некоторые из них, которые стоит проверить, включают AccuWeather и Carrot Weather.

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