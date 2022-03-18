Сегодня Россия запустит 3 космонавтов на Международную космическую станцию. Вот как смотреть.

Три российских космонавта отправятся навстречу Международная космическая станция В пятницу (18 марта) вы сможете посмотреть это событие в прямом эфире.

русский космический корабль Союз Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков на борту ракеты «Союз» должны стартовать с космодрома Байконур в Казахстане в пятницу в 11:55 по восточному поясному времени (15:55 по Гринвичу).

Вы можете посмотреть его в прямом эфире здесь, на Space.com, с разрешения НАСА, или напрямую через космическое агентство . Покрытие начнется в 11:15 по восточному времени (15:15 по Гринвичу).

Связанный: Вторжение России в Украину на спутниковых снимках

Это будет быстрая поездка русской троицы в орбитальную лабораторию. «Союз» должен состыковаться с модулем станции «Перчал» в 15:05 по восточному поясному времени (19:05 по Гринвичу) в пятницу, всего через три часа после запуска. Вы можете смотреть главное событие в прямом эфире, начиная с 14:15 по восточному поясному времени (18:15 по Гринвичу). Вы также можете настроиться на церемонию открытия слота, которая, как ожидается, состоится около 17:30 по восточному времени (21:30 по Гринвичу).

За прошедшие годы Россия запустила несколько кораблей «Союз» на космическую станцию, но пятничная миссия не является чем-то необычным. С тех пор это будет первый пуск в России. вторгся в Украину 24 февраля акт, который испортил несколько российских космических партнерств.

Соединенные Штаты и другие страны ввели новые экономические санкции против России после вторжения, некоторые из которых затрагивают космическую программу страны. В результате Федеральное космическое агентство России, Роскосмос, Продажа российских ракетных двигателей остановлена Среди прочих мер американские компании приостановили запуски «Союзов» с европейского космодрома во Французской Гвиане.

Несмотря на повышенную напряженность, официальные лица НАСА утверждают, что работа Международной космической станции продолжается в обычном режиме. Официальные лица США говорят, что Россия является ключевым партнером в программе создания космической станции, и ее сотрудничество по-прежнему имеет важное значение.

Например, астронавт НАСА Марк Ванде Хэй уже давно должен вернуться на Землю 30 марта с двумя астронавтами на борту «Союза». Это остается планом. Представители НАСА заявили на прошлой неделе .