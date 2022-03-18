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Сегодня Россия запустит 3 космонавтов на Международную космическую станцию. Вот как смотреть.

18 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Три российских космонавта отправятся навстречу Международная космическая станция В пятницу (18 марта) вы сможете посмотреть это событие в прямом эфире.

русский космический корабль Союз Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков на борту ракеты «Союз» должны стартовать с космодрома Байконур в Казахстане в пятницу в 11:55 по восточному поясному времени (15:55 по Гринвичу).

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