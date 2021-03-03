Сегодня широко распространяется видео о таком спорте, как сумасшедший баскетбол.

Социальные сети могут быть местом для множества странных вещей, особенно когда речь идет о спорте. Во вторник в Твиттере всплыло последнее нелепое явление, вызвавшее реакцию как игроков НБА, так и любознательных фанатов.

Днем было выпущено видео, показывающее, как в России происходит баскетбольный спорт. Однако вскоре игра отошла от чего-то похожего на баскетбол, когда игроки начали взаимодействовать друг с другом.

Однако кажется очевидным, что основная цель этого вида спорта – передать мяч через сетку, как в игре, созданной Джеймсом Нейсмитом. Однако кажется, что борьба и регби встроены в правила и даже поощряются.

Взгляните на один из самых странных видов спорта, который вы когда-либо видели:

Достаточно сказать, что этот уникальный вид спорта привлек внимание спортивного мира. Некоторые из действующих игроков НБА даже высказали свои мысли по поводу видео.

“Братан, что происходит ………” Рейнджер из Юты Джаз Книги Донована Митчелла.

Терри Розье, вратарь Шарлотт Хорнетс, написал в ответ Митчеллу: «Человек этого матча побеждает футбол, баскетбол, футбол и борьбу – все в одной игре».

Маннн победил в футболе, баскетболе, футболе и борьбе в 1 год. – Терри Розье (@ T_Rozzay3) 2 марта 2021 г.

Тем временем любители спорта начинают сравнивать российскую игру с некоторыми стилями баскетбола в Соединенных Штатах. Некоторые говорили, что видео выглядело как игра колледжа с низким рейтингом или что произошло бы, если бы между футбольными командами разразилась мини-игра.

Самое популярное сравнение показало, что эта игра была стилем игры НБА 1980-х и 1990-х годов, эпохи, известной своими недостатками и физической игрой.

Честно говоря, российским спортсменам эта игра кажется гораздо более опасной.

Баскетбол большой десятки. Северо-запад против Висконсина, если быть точным. https://t.co/oI8B8DpAn4 Роб Дастер (RobDauster) 2 марта 2021 г.

Россия: Я не могу перестать смотреть. Это как НБА 80-х и 90-х … pic.twitter.com/kqh9D9RlyD Рекс Чепмен (@RexChapman) 2 марта 2021 г.

Когда появляется футбольная команда HS, чтобы открыть тренажерный зал https://t.co/e3AsYXhagM – Тайлер Конвей (@jtylerconway) 2 марта 2021 г.

После некоторых исследований выяснилось, что этот вид спорта называется «бег трусцой». Игра официально зарегистрирована в России и в нее играют профессионально.

Вот еще выбор для тех, кто ищет больше материалов по регболу:

Интересно, что в 2018 году появилось видео, на котором боец ​​ММА Хабиб Нурмагомеди играет в разновидность регбола. Неудивительно, что талантливый борец выглядел естественно.

Все, что на самом деле происходит в вирусном видео, определенно уникально. Возможно, это могло бы вызвать достаточный интерес, чтобы получить некоторый импульс в Соединенных Штатах.

[Overtime]