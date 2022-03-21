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Сегодня я изучил трюк с iPhone, чтобы быстро выбрать несколько элементов

21 марта, 2022
Artem Sokolov

Я почти чувствую себя глупо, пишу это, но… кто-нибудь еще знал, что в стандартных приложениях Apple есть встроенный жест для выбора сообщений, электронных писем, заметок и многого другого? Вместо того, чтобы использовать подменю для перевода элементов в режим «выбора», а затем решать, какие круги появляются в каждой строке, вы можете просто провести двумя пальцами вниз по списку, чтобы выбрать каждый элемент в списке, к которому прикасаются ваши пальцы.

Если вы уже знакомы с этой функцией, можете не читать здесь, но я и многие мои коллеги в Verge узнали о ней только тогда, когда Джордан Морган написал в твиттере Жаловаться на то, что больше сторонних приложений должны этим воспользоваться. Таким образом, несмотря на то, что эта функция доступна для всех приложений на iOS и iPadOS, в основном вы найдете ее в стандартных приложениях Apple. Кажется, что он доступен в «Сообщениях», «Почте», «Заметках» и «Напоминаниях», но наверняка будет намного больше.

Одно приложение Apple, которым я действительно хотел бы воспользоваться, — это Часы, так как это, вероятно, очень простой способ выбрать все те старые будильники, которые вам больше не нужны, и удалить их одним махом. Очевидно, было бы неплохо увидеть его использование в других сторонних приложениях, таких как Gmail и WhatsApp (но это не так).

Скрытые функции, подобные этой, интересны мне, потому что они показывают, как программное обеспечение Apple может изо всех сил пытаться раскрыть свои более продвинутые функции пользователям с течением времени, несмотря на попытки компании сделать его максимально интуитивно понятным. Это особенно заметно в iPadOS. мой бывший парень Дитер Бон подробно писал Обо всех дополнительных функциях ноутбука, которые большинство пользователей могут легко упустить из виду.

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