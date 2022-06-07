Седьмой пакет санкций ЕС должен включать полный запрет на российские энергоносители – посол

Украинская сторона Евросоюза хотела бы включить всеобъемлющий запрет на российские энергоносители в седьмой пакет санкций.

«Что бы мы хотели видеть в седьмом пакете санкций? Конечно, время покажет, но речь идет о всеобъемлющем эмбарго на российские энергоносители, то есть трубопроводную нефть, а это требует решения ряда технических вопросов.. Как мы сказали, Всеволод Чинцов, глава миссии Украины при Европейском союзе, на онлайн-брифинге в понедельник сказал: «Речь идет о газе».

Он указал, что зависимость многих стран-членов ЕС от российского газа по-прежнему очень высока, но можно начать сокращать использование сжиженного природного газа из России и работать над альтернативными поставками в Евросоюз. «Для решения этого вопроса ведется очень активная работа», — сказал дипломат.

По словам Чинцова, украинская сторона считает, что седьмой пакет санкций должен усилить давление на финансовый сектор РФ, ввести дополнительные меры по блокировке российского флота, заблокировать не только некоторые российские СМИ, но и интернет-пропагандистские и дезинформационные сайты, ввести электронные санкции и продолжить оказывать давление на представителей российских предприятий и компаний.

«Это означает, что есть еще над чем работать. Хотя некоторые из этих мер не имеют немедленного эффекта, в совокупности они постепенно душат российскую экономику», — сказал глава миссии Украины при Европейском Союзе.

В конце мая Евросоюз ввел против России шестой пакет санкций, основным элементом которого стал отказ от российской морской нефти.

По мнению руководящих органов Евросоюза, этот шаг позволит Евросоюзу отказаться от 90% российской нефти к концу 2022 года.

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