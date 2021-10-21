Сезон 2: все, что вам нужно знать о драмах периода Эль Фаннинг и Николаса Холта, включая актеров, сюжет и дату выхода.

В первом сезоне мы видим, как Екатерина восстает против мужа и, наконец, сама взошла на трон. этот раз. Вы смиритесь с суровыми реалиями освобождения страны, которая не хочет освобождения. Это означает, что мы можем ожидать, что она будет колотить головы со всеми, от сотрудников до своей матери, в попытке бороться за то, что, по ее мнению, является правильным для будущего России. Мы также увидим трансформацию в ее отношениях с мужем, который весь первый сезон презирал.

«Екатерина, наконец, заняла русский престол для себя – но если она думала, что переворот ее мужа был трудным, это ничто по сравнению с реалиями освобождения страны, которая не хочет этого. Она будет бороться за свой двор, свою команду и даже ее мать (которую играет Джиллиан Андерсон) пыталась принести просвещение в Россию ». Развлечения сегодня вечером. Между тем, она также будет бороться с собственным сердцем, пока Питер медленно превращается из глубоко ненавистного мужа в пленника? Союзника? Любовника? идеал и иллюзия, и становление «великим» «Ты попросишь у нее больше, чем можешь вообразить».

Говорю с сворачивать«Этот сезон очень патерналистский, и в этом смысле я учусь быть матерью и матерью для страны», – сказала Фаннинг. Там есть несколько тем. Но у нас запланированы некоторые дикие вещи. Это было бы прекрасно.”

Как сказал актер последняя дата, «Я чувствую, что Кэтрин испытывает к ней настоящую слабость. [Peter]это необходимо исследовать. Их отношения становятся более искаженными. Так что нам предстоит много совместной работы ».

Съемки нового сезона завершились в июле.

Кто в главном актерском составе второго сезона?

Оригинальный состав вернется во втором сезоне сериала «Великий» под руководством Эль Фаннинг и Николаса Холта. Как уже упоминалось, Джиллиан Андерсон также станет экранной мамой Элль. Ее героиня Джоанна известна как «Маэстро брака» за ее способность налаживать партнерские отношения для своих дочерей. Голливудский репортер. Она едет в Россию после слухов о перевороте Екатерины, однако, когда дело доходит до ее намерений, не все так, как кажется.

Когда выйдет второй сезон?

Премьера второго сезона сериала «Великий» состоится на Hulu в следующем месяце, 19 ноября. Тем не менее, нет подтвержденной даты, когда он появится в All 4, хотя мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время.